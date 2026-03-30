Uma loja de doces foi alvo de um criminoso na madrugada desse domingo, 29, no Centro de Franca. A Choc Doce, localizada na rua Voluntários da Franca, foi invadida por um homem que agiu com rapidez e aproveitou o pouco movimento nas primeiras horas da manhã.
De acordo com as imagens de câmeras de segurança, por volta das 5h40, o suspeito passou em frente ao estabelecimento de bicicleta e, ainda montado, olhou para o interior da loja, aparentemente analisando a situação. Como o local estava vazio e ainda escuro, ele decidiu agir.
O homem retornou poucos segundos depois, encostou a bicicleta na parede e arremessou uma pedra contra a porta de vidro, que foi completamente estilhaçada com o impacto.
Com uma sacola preta nas mãos, o criminoso entrou rapidamente no local e foi direto a uma prateleira específica, de onde retirou produtos. Toda a ação durou poucos instantes, ele ficou cerca de dez segundos dentro do comércio.
Na sequência, ele deixou o estabelecimento, pegou a bicicleta e fugiu do local.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens do sistema de monitoramento já foram entregues à polícia, que investiga o caso. Até o momento, o suspeito não foi identificado.
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