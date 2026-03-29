O sumiço de um cachorro de porte médio vem causando sofrimento a uma família e principalmente a um dos filhos, diagnosticado com síndrome de Down. A família mora na rua Odilon Brito, bairro São Jerônimo, zona leste de Franca. O cãozinho desapareceu na última sexta-feira, 27, por volta das 20h15.

Aline Carvalho de Souza, mãe das crianças - uma menina de 2 anos e um menino de 4 anos -, faz apelo para quem encontrar o cachorro que atende pelo nome de Scooby, dizendo que o filho está muito triste e eles estão desesperados com a falta do animal. "Meus filhos estão tristes. Meu filho que tem síndrome de Down, não consegue falar, mas aponta o dedo para a caminha do cachorro", disse, neste domingo, 29.

Aline relata que Scooby estava na calçada de sua casa e saiu andando até desaparecer. "Ele subiu a rua e depois as câmeras não capturaram mais a imagem dele. Não sei se ele saiu ainda para mais longe ou se alguém o pegou", disse ela, acrescentando que o cãozinho não tem raça definida, tem 9 anos e é muito dócil.