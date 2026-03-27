Um jovem de 18 anos ficou em estado grave após a moto que ele conduzia ser atingida por um carro, no fim da tarde desta sexta-feira, 27, em Franca.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Santos Pereira e Capitão Anselmo, no bairro Cidade Nova. Com o impacto, o motociclista sofreu fraturas nos dois braços, além de um corte no rosto, e apresentava redução do nível de consciência.

A condutora de um Jeep teria avançado o sinal de “Pare” na Capitão Anselmo. O motociclista, que trafegava pela preferencial Santos Pereira, não conseguiu evitar a colisão e bateu violentamente contra o veículo.