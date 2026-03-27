Um jovem de 18 anos ficou em estado grave após a moto que ele conduzia ser atingida por um carro, no fim da tarde desta sexta-feira, 27, em Franca.
O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Santos Pereira e Capitão Anselmo, no bairro Cidade Nova. Com o impacto, o motociclista sofreu fraturas nos dois braços, além de um corte no rosto, e apresentava redução do nível de consciência.
A condutora de um Jeep teria avançado o sinal de “Pare” na Capitão Anselmo. O motociclista, que trafegava pela preferencial Santos Pereira, não conseguiu evitar a colisão e bateu violentamente contra o veículo.
Após a batida, o carro ainda atingiu um poste. A motorista não sofreu ferimentos.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, prestaram os primeiros socorros à vítima e a encaminharam para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.
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