A Polícia Civil de Franca instaurou um inquérito para investigar detalhadamente as circunstâncias da morte da adolescente Monique Silvestre Ramos, de 15 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada da última segunda-feira, 23, em Franca. A apuração também busca esclarecer a possível culpabilidade do jovem Miguel Teodoro Nalini, de 19 anos, que conduzia a motocicleta e não possui habilitação, além de investigar se ele havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Um novo elemento passou a ser analisado pela polícia. Um vídeo recebido pelo portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 27, mostra o jovem momentos antes do acidente em uma loja de conveniência. Nas imagens, ele chegou ao local com Monique na garupa da moto, estacionou no pátio de um posto, a adolescente desceu e ele entrou no estabelecimento. Dentro da loja, o jovem comprou uma garrafa de vodka. Em seguida, um amigo entrou, o cumprimentou — sendo este o mesmo que, posteriormente, estaria em outra motocicleta no momento do acidente. Após efetuar o pagamento, Miguel deixou o local e retornou para a moto onde Monique o aguardava.

A partir desse vídeo, a Polícia Civil passou a investigar se houve consumo de bebida alcoólica antes do acidente, o que pode influenciar diretamente na tipificação do crime.