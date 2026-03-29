Bento, um buldogue francês de 8 anos, diagnosticado com um câncer agressivo, enfrenta uma corrida contra o tempo para garantir mais conforto e dignidade em meio a um quadro de saúde bastante delicado.

De acordo com a tutora, a doença teve início como um mastocitoma de grau 3, um tipo de câncer considerado altamente agressivo. Quando o diagnóstico foi confirmado, o quadro já estava em estágio avançado.

Na tentativa de conter o avanço da doença, Bento passou por uma cirurgia de penectomia, mas, infelizmente, o câncer já havia se espalhado para outros órgãos, caracterizando metástase. Diante dessa situação, a médica veterinária responsável indicou a realização de um tratamento paliativo, voltado principalmente para o alívio da dor e para a melhora da qualidade de vida do animal.