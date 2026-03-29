Bento, um buldogue francês de 8 anos, diagnosticado com um câncer agressivo, enfrenta uma corrida contra o tempo para garantir mais conforto e dignidade em meio a um quadro de saúde bastante delicado.
De acordo com a tutora, a doença teve início como um mastocitoma de grau 3, um tipo de câncer considerado altamente agressivo. Quando o diagnóstico foi confirmado, o quadro já estava em estágio avançado.
Na tentativa de conter o avanço da doença, Bento passou por uma cirurgia de penectomia, mas, infelizmente, o câncer já havia se espalhado para outros órgãos, caracterizando metástase. Diante dessa situação, a médica veterinária responsável indicou a realização de um tratamento paliativo, voltado principalmente para o alívio da dor e para a melhora da qualidade de vida do animal.
O tipo de câncer que atinge Bentinho é altamente inflamatório, podendo provocar úlceras e deixar feridas expostas, além do crescimento de tumores que acabam comprimindo outros órgãos, causando dores intensas. Por isso, o tratamento recomendado não tem caráter curativo, mas sim de cuidado e conforto, buscando reduzir o sofrimento e proporcionar mais dignidade ao animal durante esse período.
No entanto, os custos com quimioterapia paliativa, exames e possíveis internações são elevados. Sem condições de arcar sozinha com todas as despesas, a tutora decidiu pedir ajuda e iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos que possibilitem a continuidade do tratamento. A mobilização busca sensibilizar a população, destacando que qualquer valor pode fazer a diferença na vida de Bentinho.
As doações podem ser feitas via PIX, pela chave (16) 99163-9773, em nome de Indara Gurgel. Em meio à luta contra a doença, a esperança da família é garantir que Bentinho siga recebendo os cuidados necessários, com menos dor e mais conforto, contando com a solidariedade de quem puder contribuir.
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