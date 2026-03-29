Justa homenagem
Em uma noite muito especial, prestigiada por familiares, amigos, políticos de todo o estado, autoridades e formadores de opinião, a empresária Flávia Lancha recebeu o Título de Cidadã Francana na Câmara Municipal da cidade. Nascida em Ribeirão Preto, Flávia cresceu, constituiu família e tem contribuído significativamente para nossa cidade, recebendo, assim, este merecido título concedido pelos vereadores Marcelo Tidy e Zezinho Cabeleireiro. Na foto de Newton Nogueira, Flávia aparece ao lado do marido, Gabriel Mei de Oliveira, dos irmãos Fernanda e Pedro José Lancha, das netas Helena e Gabriela, de Gilberto Kassab e dos vereadores Marcelo Tidy e Zezinho Cabeleireiro.
Presença ilustre
Na presença do presidente nacional do PSD e Secretário Estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, a homenageada fez um discurso emocionado, destacando que sua vida só faz sentido em Franca. Kassab fez questão de participar e discursar na homenagem já que tem laços de amizade com Flávia.
Prazer
Quem prestigiou a Sessão Solene e compôs a mesa de honra foi a delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, Jacqueline Valadares Alckmin. Tive o prazer de ser apresentada a ela através do delegado de polícia e membro do setor de Inteligência da Delegacia Seccional de Franca, Daniel Radaelli, que atualmente é o diretor patrimonial do sindicato.
Atuante
Jacqueline é uma das delegadas mais atuantes e respeitadas do Brasil, desempenhando um trabalho de grande importância, não apenas à frente do sindicato, mas também em outros setores. Na ocasião, ela estava acompanhada de seu marido, o também delegado de polícia, Túlio Alckmim. Espero revê-los em breve.
Prof. Cláudio
Quem fez questão de abraçar Flávia Lancha nesta noite especial foi o fundador da Faculdade Metropolitana, Prof. Dr. Cláudio Romualdo. Ele, que veio de Ribeirão Preto para a homenagem, estava acompanhado de seu companheiro, Luiz Arlindo. É importante destacar que Flávia e o professor Romualdo são colegas de partido e pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal, respectivamente, nas próximas eleições.
Já agendamos um café para os próximos dias, quando ele retornar a Franca para visitar a APAE.
Destaque
Nesta semana, durante uma conversa com a diretora executiva do Colégio Toulouse Lautrec, Maria Teresa Segantin Ludovice, tive a oportunidade de conhecer as impressionantes aprovações de seus alunos nas principais universidades do país. Um destaque especial vai para a brilhante Lorena Guagneli Silvério, aluna do 1º ano do Ensino Médio, que foi aprovada no curso de Enfermagem da Unesp, em Botucatu-SP. Essa conquista deixou toda a sua família radiante de felicidade.
Lorena continuará seus estudos na Toulouse nos próximos dois anos e já expressou seu desejo de ingressar no curso de Medicina. Parabéns à Lorena e a toda a equipe multidisciplinar do Colégio Toulouse Lautrec pelo excelente trabalho!
Fred
Um abraço especial para o CEO do Grupo Magalu, Frederico Trajano Rodrigues, que comemorou seu aniversário no dia 25 de março. À frente da presidência do Magalu, ele tem desempenhado um trabalho de excelência, unindo o legado e a tradição da família Trajano com o que há de mais moderno e tecnológico na área do varejo. Reconhecido e respeitado mundialmente, Fred é exemplo de gestão de sucesso. Ele acontece aqui para receber meu abraço e votos de felicidades.
Visita
O vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramuth, esteve em Franca no dia 24 de março, onde cumpriu uma agenda extensa pela manhã e finalizou com um almoço especial na sede da Acif. Os anfitriões, Fernando Jorge, presidente, e Marcelo Rocha, superintendente, prepararam um autêntico almoço árabe em homenagem ao convidado ilustre, assinado pelo renomado Tenda Árabe. O almoço teve início com um breve discurso de Felício, ele destacou a importância de elegermos candidatos de Franca para os cargos de deputados federais e estaduais. Após esse momento, todos os convidados aproveitaram o almoço para interagir e falar sobre negócios. Foto: Wilker Maia
Companhias
Tive uma das companhias mais agradáveis durante o almoço da Acif. Foi um prazer dividir a mesa com o querido e competente Rodrigo Matouk, que se despede da superintendência do Franca Shopping. Também estava presente Taís Tavares, que assume o cargo e chega com força total. Além disso, tive a oportunidade de conversar com os empresários e irmãos Taylor e Toni Hajel, sendo Toni o atual presidente do Sindifranca, e Cris Dias, também do sindicato. A interação foi intensa, com ótimas conversas e muitas risadas.
Marta
Amiga de longa data, Marta Maria Comparini Fuzisawa é uma dessas pessoas especiais que sempre me incentiva e está ao meu lado em todos os momentos. No dia 29 de março, ela celebra mais um ano de vida, e merece todo o destaque nesta data tão especial.
Marta é a amiga presente e sempre pronta para ajudar a todos. Ela é esposa de Vicente Fuzisawa, empresário e fundador da GIMMA Ornamentos, e mãe dedicada de Renata, Roberta e Raquel. Além disso, é uma avó apaixonada de João Lucas e Enzo. Ela merece todo o carinho e amor que recebe hoje. Parabéns, Martíssima!
Embaixador
O empresário, fundador e diretor da Lusten Bamboo Design, Guilherme Faleiros Carvalho, foi nomeado como Embaixador do Leilão APAE Franca 2026. Na sede da instituição, Guilherme recebeu o título das mãos do atual presidente, Agenor Gado, do vice-presidente, Ebio Pedroza, e dos diretores, Waldyr Medezani e Toni Salloum Filho. Com certeza, a APAE estará muito bem representada, e Guilherme, que leva seu trabalho a sério, fará a diferença na edição de 2026 deste importante leilão.
Clique especial
O clique especial deste domingo destaca um time notável do Uni-Facef, capturado durante a celebração dos 75 anos do Centro Universitário. Prof. Dr. Daniel Faciollo Pires (Chefe do Departamento de Computação), Profa. Ma. Alba Valéria Penteado Orsolini (Marketing), Profa. Ma. Fúlvia Nassif Jorge Facury (Chefe do Departamento de Publicidade e Propaganda), Profa. Ma. Ana Cristina Ghedini Carvalho (Jurídico) e Prof. Dr. Silvio Carvalho Neto (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação).
Parabéns a todos pelo excelente trabalho e que continuem alcançando ainda mais sucesso!
Terra e Mar
O casal fundador do Hospital Oftalmológico de Franca, Carol Pazian Baboni e o médico oftalmologista Dante Baboni, desfrutou de dias incríveis no hotel Fasano em Angra dos Reis-RJ, ao lado dos filhos Heitor e Maria Helena. Além de muita diversão, eles participaram do Leilão Nelore Angra - Terra e Mar, que ocorreu no luxuoso hotel. Sócios na criação de Nelore, eles se preparam para realizar o aguardado Leilão Tendências Nelore Cadan em outubro, em Rifaina-SP. Os preparativos estão a todo vapor, e em breve trarei mais novidades. Sucesso!
Bem-estar
Tive o prazer de conhecer Luciana Righetto, uma promotora de saúde e bem-estar que se destaca pela sua competência, espírito empreendedor e habilidade de ouvir. Além de ser uma pessoa adorável, ela trabalha com produtos que promovem o bem-estar no nosso dia a dia, com ênfase em óleos essenciais. Recentemente, recebi um mix para insônia que tem me ajudado imensamente. Estou encantada com o atendimento humanizado e o cuidado que Luciana oferece a cada cliente. Desejo muito sucesso a ela!
Dias de descanso
Meus amigos queridos, Luciano Marques, gerente da loja 1 do Magalu (a Nave Mãe), e Thiago Esteffanato, jornalista político, aproveitaram suas férias em uma programação bem brasileira. Eles desfrutaram de dias de sol, mar, arte e cultura no tradicional bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Passeios como o Museu Nacional e peças de teatro fizeram parte do roteiro. Após uma semana, seguiram para São Paulo com o mesmo intuito: visitar exposições e assistir aos musicais de Tina Turner, Gal Costa e Ney Matogrosso. Também aproveitaram a boa gastronomia da cidade. Voltaram cheios de cultura e com a certeza de que fizeram um roteiro inesquecível.
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