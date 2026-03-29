Quem prestigiou a Sessão Solene e compôs a mesa de honra foi a delegada de polícia e presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, Jacqueline Valadares Alckmin. Tive o prazer de ser apresentada a ela através do delegado de polícia e membro do setor de Inteligência da Delegacia Seccional de Franca, Daniel Radaelli, que atualmente é o diretor patrimonial do sindicato.

Atuante

Jacqueline é uma das delegadas mais atuantes e respeitadas do Brasil, desempenhando um trabalho de grande importância, não apenas à frente do sindicato, mas também em outros setores. Na ocasião, ela estava acompanhada de seu marido, o também delegado de polícia, Túlio Alckmim. Espero revê-los em breve.

Prof. Cláudio