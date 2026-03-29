Hoje é dia de estarmos abraçando o amigo de longa data, e que está marcando novo ciclo de vida, Renato de Andrade, um dos comandantes da Chaminé Salgados. Na foto, Renato, que ficou viúvo há pouco tempo, tem o consolo e a companhia do filho Luís Gustavo (na foto com ele), e das filhas Teresa Cristina e Ana Beatriz, genros e netos. Parabéns, amigo Renato e o abraço a todos.

Personal competente e amigo

Hoje, 29, também é dia de cumprimentar um excelente profissional, e que se tornou também um querido amigo, que está bombando na nova idade. Falo do personal trainer Claudinei Lemes e Souza, trabalhando na maioria das academias da cidade, além de alunos atendidos em domicílio. Claudinei é casado com a Josi, funcionária de uma clínica médica, com quem tem a filha Clarice. Parabéns ao Claudinei e um abraço a todos.