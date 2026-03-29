29 de março de 2026
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COLUNA 29/03/2026

Painel

Por Valdes Rodrigues | especial para o Portal GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 4 min
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Mensagem de Abertura

“Seríamos bem melhores se nos livrássemos dos defeitos que só enxergamos nos outros” (Décio Valente)

Aniversários 

Passando para nova idade neste 29 de março, a professora Denise Palermo, Paulo Taveira, os irmãos Ângelo Paludeto e Maria Augusta Paludeto, Renato Andrade e Kléber de Barros... Amanhã, 30, José Teline(Ima)... Na terça, 31, Cesar Coletti, Suely Franchini e Guilherme Gianecchini... Na quarta, 1º, Felipe Rodrigues Araújo, Marlon Cleber de Freitas, Maria Inês Paulino, Jualice Correia Dias e Alberto Rodrigues (Carabina)... Na quinta, 2, Mário Roberto Seixas e Luiz Antônio Justino... Na sexta-feira, 3, Inês de Oliveira e Martinho Borel... E no próximo sábado, Regina Célia Rodrigues Araújo e Rosilda de Souza Lima. Abraço a todos.

O amor de pai e filha

Desde ontem, 28 de março, mudou de idade meu filho Valdes Rodrigues Júnior com sua paixão maior, a filha Maria Eduarda (Duda) no colo. Juninho, como é chamado, é advogado e oficial de promotoria, junto ao Ministério Público em Franca. Vai daqui o abraço de todos nós, e que Deus o abençoe sempre.

Tim-Tim

Hoje é dia de estarmos abraçando o amigo de longa data, e que está marcando novo ciclo de vida, Renato de Andrade, um dos comandantes da Chaminé Salgados. Na foto, Renato, que ficou viúvo há pouco tempo, tem o consolo e a companhia do filho Luís Gustavo (na foto com ele), e das filhas Teresa Cristina e Ana Beatriz, genros e netos. Parabéns, amigo Renato e o abraço a todos.

Personal competente e amigo     

Hoje, 29, também é dia de cumprimentar um excelente profissional, e que se tornou também um querido amigo, que está bombando na nova idade. Falo do personal trainer Claudinei Lemes e Souza, trabalhando na maioria das academias da cidade, além de alunos atendidos em domicílio. Claudinei é casado com a Josi, funcionária de uma clínica médica, com quem tem a filha Clarice. Parabéns ao Claudinei e um abraço a todos.

Dicas Práticas

Para uma melhor digestão após um churrasco, o mais indicado é o abacaxi como sobremesa. Ele é indicado por conter uma substância digestiva chamada bromelina, que facilita o   processamento da carne pelo estômago. Outra dica: para limpar verduras, mergulhe-as em água com um pouco de sal e vinagre. Os bichinhos subirão à superfície da água, possibilitando que sejam jogados fora.

Casal simpatia

Preparando-se para mudar de idade na terça-feira desta semana, o conhecido e competente dentista Guilherme Gianecchini, casado com a psicóloga Karla Palermo Guimarães Gianecchini. Guilherme é filho do saudoso, também dentista Anginho, e irmão do médico Ulisses Gianecchini, e a Karla, filha da professora Denise Palermo e neta do saudoso ex-prefeito, Hélio Palermo. Parabéns, e um abraço ao simpático casal e filhos.

Casal Dono da Bola

Quem começa o mês de abril, na próxima quarta-feira, festejando mais um ano de vida, é a nossa amiga, professora Jualice Correia Dias, casada com o comunicador esportivo Jovassi Correia Dias, o conhecido líder do grupo “Dono da Bola”, por suas reportagens esportivas, destacando-se o basquete e o futebol. Tem entre seus comandados o destacado repórter Jovassi Júnior.  Parabéns à Jualice e um abraço ao casal, filhos, netos e até uma bisneta.

Hubler, o Django

Ele foi um bom atacante do conhecido time do Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, além de uma passagem, como centroavante da Francana. Daí o apelido de Hubler, o Django. Sempre muito querido pelos torcedores, recebeu muitos deles no último sábado, no estádio do Meia-Noite na comemoração antecipada de seu cinquentenário, 50 anos de vida. Lá estivemos também levando nosso abraço ao amigo Hubler.

Na Festa do Uni-Facef                                                          

Na noite da sexta-feira da semana anterior, durante a festa dos 75 anos da Faculdade de Ciências Econômicas de Franca (Uni-Facef), tivemos o prazer de estar na companhia de queridos amigos e delegados de polícia, Luís Carlos de Almeida, Daniel Radaeli e Wanir José da Silveira.  No bate-papo, não podia faltar o assunto do time do Palmeiras, estando ali comigo o Luís Carlos de Almeida e o Jovassi, entre outros.   

Co-Piada

Aquele simpático velhinho de 82 anos, entrou no elevador, e encontrou como ascensorista uma linda loirinha de olhos azuis e um corpo deslumbrante, que sorriu perguntando:

- Sobe?

E o velhinho:

- Quem me dera, minha filha... Quem me dera...

Arquivo do Tempo

O amigo Wanderley Cintra Ferreira já esteve como provedor do Hospital Allan Kardec, e na época recebeu a visita do Dr. Kalil Rocha Abdalla, então presidente do Grupo Santa Casa de São Paulo, acompanhado do amigo Nenê Bittar. Agora, há poucos dias foi aniversário do Wanderley Cintra Ferreira, e lembrei-me desse encontro, que ficou no arquivo do tempo.

Mensagem Final

“Se para viver de arte você precisa do subsidio do Estado, você não é um artista, é um funcionário público” (Javier Milei).

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