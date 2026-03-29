Você é aposentado por idade ou tempo de contribuição, e perdeu visão em pelo menos um olho? Não importa se foi por algum acidente ou por alguma doença, como Diabetes (retinopatia), Glaucoma, Ceratocone, Deslocamento de Retina, Degeneração Macular, Catarata avançada ou qualquer outra situação.

Todo mês o IR (imposto de renda) “morde” seu benefício do INSS ou do regime próprio, e você acha que só a cegueira total isenta? Grande erro – isso faz o Leão da Receita engolir uma fatia preciosa da renda de milhares de idosos que nem sonham com o direito.

A lei garante isenção para visão monocular (um olho só). E, ao contrário do que muita gente imagina, não precisa nem ser por aposentadoria por invalidez. Também, pouco importa se o problema surgiu antes ou muito depois da aposentadoria. Dá para parar o desconto agora e recuperar 5 anos de volta. O mesmo raciocínio vale para quem recebe pensão por morte.