Uma mulher de 21 anos foi presa após esfaquear o companheiro, de 29 anos, em uma discussão na madrugada deste domingo, 29, na rua Evaldo Olimpo Cunha, Jardim Luiza, zona norte de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a mulher e o companheiro estavam na residência de amigos, onde havia uma festa e estavam bebendo. Ao chegarem em casa, eles tiveram uma discussão e o homem teria a agredido, arrastando-a pelo solo. Ela contou que, em defesa própria, pegou uma faca e o esfaqueou na lateral do abdômen com um único golpe.

O homem, que é sapateiro, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa, presisando ficar internado. A mulher foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária).