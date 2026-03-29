A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas na noite desse sábado, 28, próximo a uma residência na rua Julieta Mendes Enciso, no Jardim Aeroporto III, zona sul de Franca.

Os dois homens, um de 26 anos e outro de 20, foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, após ocorrência apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

No local conhecido como ponto de tráfico, a polícia encontrou os suspeitos, que estavam em um carro, de posse de 3 pinos de cocaína, 53 tubos também com cocaína, 62 porções de maconha, 42 pedras de crack e 35 frascos de lança-perfume. Também foram apreendidos R$ 315,50 em notas e moedas.