Uma carreta tombou na manhã deste sábado, 28, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jardinópolis (SP), e provocou a interdição parcial da pista no sentido norte.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Entrevias, o acidente aconteceu no km 338. O veículo, uma Scania R440, seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, saiu para o canteiro lateral e acabou tombando.
Apesar do impacto, o condutor não se feriu.
Equipes de apoio foram acionadas e atuaram no atendimento da ocorrência. A faixa 2 chegou a ser interditada entre 10h44 e 12h20, além do acostamento, que também ficou bloqueado por um período.
A carreta foi removida no meio da tarde, com a chegada de um guincho. Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento no trecho.
As causas do acidente ainda serão apuradas.
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