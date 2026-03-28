Uma carreta tombou na manhã deste sábado, 28, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jardinópolis (SP), e provocou a interdição parcial da pista no sentido norte.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Entrevias, o acidente aconteceu no km 338. O veículo, uma Scania R440, seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, saiu para o canteiro lateral e acabou tombando.

Apesar do impacto, o condutor não se feriu.