27 de março de 2026
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Itirapuã celebra 77 anos com festa gratuita na praça

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Zé Henrique e Gabriel são a atração principal da festa
Zé Henrique e Gabriel são a atração principal da festa

A cidade de Itirapuã está em clima de festa para celebrar seus 77 anos de emancipação político-administrativa, comemorados nesta sexta-feira, 27 de março. Fundado oficialmente em 1948, o município completa em 2026 mais de sete décadas de história.

Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial e gratuita na Praça Central, reunindo música, cultura e lazer para toda a população. A proposta é transformar o aniversário da cidade em um grande encontro familiar, valorizando o sentimento de pertencimento dos moradores e atraindo visitantes da região.

A festa será realizada em duas noites. Nesta sexta-feira, 27, o público poderá acompanhar o show da dupla Zé Henrique & Gabriel. Já no dia 28 de março, a atração principal será o cantor João Moisés. As apresentações começam a partir das 22h, e também contam com a participação do DJ Matheus Vieira, garantindo animação durante todo o evento.

Com entrada gratuita, a celebração reforça o caráter popular do evento, permitindo que moradores de todas as idades participem.

Localizada na região de Franca, Itirapuã tem origem no final do século XIX, ligada inicialmente ao garimpo de diamantes e, posteriormente, ao cultivo de café, atividades que contribuíram para a formação da cidade.

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