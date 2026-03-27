A cidade de Itirapuã está em clima de festa para celebrar seus 77 anos de emancipação político-administrativa, comemorados nesta sexta-feira, 27 de março. Fundado oficialmente em 1948, o município completa em 2026 mais de sete décadas de história.

Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial e gratuita na Praça Central, reunindo música, cultura e lazer para toda a população. A proposta é transformar o aniversário da cidade em um grande encontro familiar, valorizando o sentimento de pertencimento dos moradores e atraindo visitantes da região.

A festa será realizada em duas noites. Nesta sexta-feira, 27, o público poderá acompanhar o show da dupla Zé Henrique & Gabriel. Já no dia 28 de março, a atração principal será o cantor João Moisés. As apresentações começam a partir das 22h, e também contam com a participação do DJ Matheus Vieira, garantindo animação durante todo o evento.