27 de março de 2026
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CAPTURADO

Foragido por estuprar a própria filha é preso pela PM em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Policiais militares encontraram o homem e o encaminharam à delegacia
Policiais militares encontraram o homem e o encaminharam à delegacia

Um homem procurado pela Justiça, acusado de estuprar a própria filha de 15 anos, foi capturado pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 26, na zona norte de Franca. A prisão aconteceu na avenida Francisco José da Silva, no Jardim Guanabara, durante patrulhamento de rotina da equipe da 5ª Companhia.

De acordo com informações, os cabos Rafael e Maikon reconheceram o suspeito ao passarem pelo local. Os policiais já tinham conhecimento de um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, pelo crime de estupro de vulnerável. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ainda assim, o homem foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi encaminhado para a cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.

Por ser tratar de crime contra menor de idades, os policiais não informaram detalhes sobre a acusação de estupro.

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