Um homem procurado pela Justiça, acusado de estuprar a própria filha de 15 anos, foi capturado pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 26, na zona norte de Franca. A prisão aconteceu na avenida Francisco José da Silva, no Jardim Guanabara, durante patrulhamento de rotina da equipe da 5ª Companhia.

De acordo com informações, os cabos Rafael e Maikon reconheceram o suspeito ao passarem pelo local. Os policiais já tinham conhecimento de um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, pelo crime de estupro de vulnerável. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ainda assim, o homem foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada. Em seguida, ele foi encaminhado para a cadeia, onde permanece à disposição da Justiça.