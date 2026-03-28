Um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado, 28, chamou a atenção de motoristas que passavam pela rotatória da avenida Emílio Paludeto, no pontilhão do Jardim Aeroporto, em Franca. A batida foi flagrada por câmeras de segurança instaladas nas proximidades.
Pelas imagens, é possível ver o momento em que um carro preto segue pela avenida Emílio Paludeto, enquanto um veículo branco inicia a conversão na rotatória para acessar a rua Luiza Dourado, na saída do viaduto do Jardim Aeroporto.
O motorista do carro preto, que seguia no sentido Vila Real ao Jardim Aeroporto, não respeitou a sinalização de parada obrigatória na rotatória e acabou atingindo a lateral do outro veículo.
Com o impacto, a motorista do carro branco sofreu um corte leve no supercílio e recebeu atendimento. Apesar da colisão, não houve feridos graves.
Os dois veículos permaneceram no local após o acidente, e as partes acionaram o seguro para os procedimentos necessários.
Mesmo com a batida, o trânsito na região não chegou a ser prejudicado.
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