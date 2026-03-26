Os trabalhadores das indústrias de calçados de Franca rejeitaram a nova proposta de reajuste salarial de 6,79%, apresentada pelo sindicato patronal, e aprovaram estado de greve. A decisão foi tomada durante assembleia realizada nesta quinta-feira, 26, após a categoria considerar o índice insuficiente e sem avanços em benefícios, como o vale-alimentação.

A proposta foi apresentada pelo Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca), mas foi recusada pelos trabalhadores representados pelo STICF (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Franca).

De acordo com o presidente da organização que representa os funcionários, Wellington de Paula, apesar de pequenos avanços pontuais — como melhorias no acompanhamento de mães que levam filhos ao médico —, a proposta ainda ficou abaixo do esperado.