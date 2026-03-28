O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), usou as redes sociais neste sábado, 28, para dar boas-vindas ao vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, que se filiou ao partido MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Ramuth oficializou sua saída do PSD dias após vista a Franca, na última terça-feira, 24.

Alexandre gravou um vídeo dentro do carro, logo após a notícia da transferência de Ramuth para seu partido. Ele também destacou o trabalho de Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, que resultou na filiação do vice-governador.

“Eu queria muito parabenizar o nosso presidente nacional, Baleia Rossi, por isso. E hoje seguimos juntos ao governo do Tarcísio (de Freitas, Republicanos). Parabenizar o Tarcísio pela escolha do Felício também. Seja bem-vindo ao nosso MDB e, assim, a gente vai tornando a nossa cidade cada vez melhor para se viver”, disse Alexandre Ferreira.