O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, oficializou neste sábado, 28, sua saída do PSD e filiação ao MDB, dias após afirmar, em Franca, que desejava permanecer ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pela reeleição.
A declaração foi feita na última terça-feira, 24, durante passagem pela cidade, em agenda relacionada à empresária Flávia Lancha, que recebeu o título de cidadã francana. Na ocasião, Ramuth ainda integrava o PSD, presidido por Gilberto Kassab - que também ocupava o cargo de secretário estadual de Governo e Relações Institucionais e manifestava interesse em ser vice na chapa de Tarcísio - ou seja, o posto de Ramuth.
Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora AM, o vice adotou tom conciliador. “Meu desejo é estar ao lado do governador, ele vai ter total liberdade”, afirmou. Ao comentar a possibilidade de manutenção da chapa, acrescentou. “Ele tem conversado com partidos políticos, tem dito da preferência que ele gostaria de repetir a chapa. É natural. Tem aquela velha máxima que às vezes dá certo: ‘time que está ganhando não se mexe’”.
Ramuth chegou a dizer que Kassab estava "bastante agitado". “Tem que trabalhar, tem que conversar, (Tarcísio) já conversou com todos os presidentes de partido, deve conversar com o presidente Kassab, presidente do meu partido (...) O Kassab está, nos últimos dias, bastante agitado, mas com certeza ele vai sentar com o governador.”
Na entrevista de terça, o vice-governador minimizou a possibilidade de um conflito entre o partido e o governo que levasse à necessidade de trocar de legenda para seguir como vice, o que se concretizou neste sábado. “Eu conheço o Kassab há algum tempo, ele tem essa arte da política, a gente aprende constantemente com ele. Eu não acredito... Eu nunca vi de fato o Kassab chegar a um ponto de rompimento, assim, com uma liderança política, um governador bem avaliado.”
Agenda em Franca escancarou rompimento iminente
Apesar do discurso, a agenda em Franca foi marcada por desencontro. Convidados para o mesmo evento, Ramuth esteve na cidade pela manhã, participou de compromissos e deixou Franca no meio da tarde, retornando a São Paulo. Kassab, por sua vez, chegou apenas no fim da tarde e seguiu para a cerimônia principal - a entrega do título de cidadã francana a Flávia Lancha, realizada no início da noite, da qual apenas ele participou. Os dois não se encontraram, em movimento que sinalizou afastamento político.
A oficialização do 'abandono'
A mudança de partido foi anunciada nas redes sociais, em publicação ao lado do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, neste sábado. “Recebo com muita honra o convite do MDB para integrar esse grande time, que conta com lideranças como Ricardo Nunes, Baleia Rossi e Michel Temer. Também agradeço aos deputados estaduais e federais do partido, bem como aos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras do estado de São Paulo pelo apoio e pela confiança neste novo momento da minha trajetória”, escreveu.
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