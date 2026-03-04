O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, oficializou neste sábado, 28, sua saída do PSD e filiação ao MDB, dias após afirmar, em Franca, que desejava permanecer ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pela reeleição.

A declaração foi feita na última terça-feira, 24, durante passagem pela cidade, em agenda relacionada à empresária Flávia Lancha, que recebeu o título de cidadã francana. Na ocasião, Ramuth ainda integrava o PSD, presidido por Gilberto Kassab - que também ocupava o cargo de secretário estadual de Governo e Relações Institucionais e manifestava interesse em ser vice na chapa de Tarcísio - ou seja, o posto de Ramuth.

Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora AM, o vice adotou tom conciliador. “Meu desejo é estar ao lado do governador, ele vai ter total liberdade”, afirmou. Ao comentar a possibilidade de manutenção da chapa, acrescentou. “Ele tem conversado com partidos políticos, tem dito da preferência que ele gostaria de repetir a chapa. É natural. Tem aquela velha máxima que às vezes dá certo: ‘time que está ganhando não se mexe’”.