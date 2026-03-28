Adoro danones

broinhas de fubá

e as madeleines que Nelise faz.

Também uns biscoitos

que não se assam mais

e os antigos chamavam

‘quelemente torcido.’

Leitores, sejam clementes comigo!

Bebo devagar um Porto

com gelo um Ballentine’s

mui saudosa um CD da Piaf

com alegria Beaujolais na taça

Sedenta, as águas possíveis

até as que passarim não bebe

Degusto cantigas de amigo

e o Carpinejar mais antigo.

Devoro Adélia Prado,

Proust, Saramago,

Lygia, Clarice, Rosa

e os francanos que escrevem.

Releio sempre Machado,

o fabuloso La Fontaine

e receitas de culinária

na minha peleja diária