27 de março de 2026
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FAMÍLIA AFLITA

Buscas por Carlos Eduardo entram no quarto dia, no rio Sapucaí

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Carlos Eduardo Almeida da Cruz está desaparecido desde segunda, 23
Carlos Eduardo Almeida da Cruz está desaparecido desde segunda, 23

As buscas pelo jovem morador de Franca Carlos Eduardo Almeida da Cruz, de 24 anos, chegaram ao quarto dia nesta quinta-feira, 26. O desaparecimento ocorreu na noite de segunda-feira, 23, e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros na região de Batatais.

A moto e o celular de Carlos Eduardo foram encontrados às margens da rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da ponte do rio Sapucaí, na segunda-feira, após ele mandar mensagem para os pais, afirmando que os ama e, posteriormente, a localização do celular.

De acordo com a irmã, Júlia Almeida, os trabalhos continuam, mas enfrentam grandes dificuldades devido às condições do rio Sapucaí. “Os bombeiros continuam as buscas, mas as fortes correntezas dificultam a procura. A sujeira do rio também atrapalha eles mergulharem”, relatou.

A família ainda não tem informações concretas sobre o que pode ter ocorrido com o jovem. Sabe-se apenas que ele esteve na casa da ex-namorada, em Batatais, pouco antes de desaparecer. “Não sabemos se ele brigou com a namorada. Só sabemos que ele tinha ido lá”, disse a irmã.

O pai de Carlos Eduardo, Carlos Ferreira da Cruz, acompanhou as buscas nos primeiros dias, mas precisou se afastar nesta quinta-feira devido aos riscos no local. Já a mãe, Rosilei Donizeti de Almeida da Cruz, segundo a família, está bastante abalada com a situação.

Além das dificuldades naturais do rio, as chuvas registradas na região também podem impactar diretamente o andamento das buscas, aumentando o nível da água e intensificando a correnteza, o que torna o trabalho das equipes ainda mais complexo.

O desaparecimento

Segundo o boletim de ocorrência, Carlos Eduardo esteve na casa da ex-namorada, em Batatais, por volta de 19h35 da segunda-feira, 23, mas não teria sido recebido pela ex-companheira e sim pela irmã dela, já que haviam terminado seu relacionamento há cerca de uma semana.

Carlos Eduardo desapareceu após enviar mensagens de despedida aos pais e compartilhar sua localização nas proximidades da rodovia Cândido Portinari, na altura da ponte sobre o Rio Sapucaí. No local, foram encontrados a motocicleta, o capacete e o celular do jovem.

A família segue em busca de respostas e faz um apelo à população: qualquer informação que possa ajudar a localizar Carlos Eduardo deve ser repassada imediatamente às autoridades. “Se alguém tiver alguma notícia dele, por favor nos avise, pois estamos aflitos”, pediu a irmã.

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