As buscas pelo jovem morador de Franca Carlos Eduardo Almeida da Cruz, de 24 anos, chegaram ao quarto dia nesta quinta-feira, 26. O desaparecimento ocorreu na noite de segunda-feira, 23, e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros na região de Batatais.
A moto e o celular de Carlos Eduardo foram encontrados às margens da rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da ponte do rio Sapucaí, na segunda-feira, após ele mandar mensagem para os pais, afirmando que os ama e, posteriormente, a localização do celular.
De acordo com a irmã, Júlia Almeida, os trabalhos continuam, mas enfrentam grandes dificuldades devido às condições do rio Sapucaí. “Os bombeiros continuam as buscas, mas as fortes correntezas dificultam a procura. A sujeira do rio também atrapalha eles mergulharem”, relatou.
A família ainda não tem informações concretas sobre o que pode ter ocorrido com o jovem. Sabe-se apenas que ele esteve na casa da ex-namorada, em Batatais, pouco antes de desaparecer. “Não sabemos se ele brigou com a namorada. Só sabemos que ele tinha ido lá”, disse a irmã.
O pai de Carlos Eduardo, Carlos Ferreira da Cruz, acompanhou as buscas nos primeiros dias, mas precisou se afastar nesta quinta-feira devido aos riscos no local. Já a mãe, Rosilei Donizeti de Almeida da Cruz, segundo a família, está bastante abalada com a situação.
Além das dificuldades naturais do rio, as chuvas registradas na região também podem impactar diretamente o andamento das buscas, aumentando o nível da água e intensificando a correnteza, o que torna o trabalho das equipes ainda mais complexo.
O desaparecimento
Segundo o boletim de ocorrência, Carlos Eduardo esteve na casa da ex-namorada, em Batatais, por volta de 19h35 da segunda-feira, 23, mas não teria sido recebido pela ex-companheira e sim pela irmã dela, já que haviam terminado seu relacionamento há cerca de uma semana.
Carlos Eduardo desapareceu após enviar mensagens de despedida aos pais e compartilhar sua localização nas proximidades da rodovia Cândido Portinari, na altura da ponte sobre o Rio Sapucaí. No local, foram encontrados a motocicleta, o capacete e o celular do jovem.
A família segue em busca de respostas e faz um apelo à população: qualquer informação que possa ajudar a localizar Carlos Eduardo deve ser repassada imediatamente às autoridades. “Se alguém tiver alguma notícia dele, por favor nos avise, pois estamos aflitos”, pediu a irmã.
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