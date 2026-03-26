As buscas pelo jovem morador de Franca Carlos Eduardo Almeida da Cruz, de 24 anos, chegaram ao quarto dia nesta quinta-feira, 26. O desaparecimento ocorreu na noite de segunda-feira, 23, e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros na região de Batatais.

A moto e o celular de Carlos Eduardo foram encontrados às margens da rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da ponte do rio Sapucaí, na segunda-feira, após ele mandar mensagem para os pais, afirmando que os ama e, posteriormente, a localização do celular.

De acordo com a irmã, Júlia Almeida, os trabalhos continuam, mas enfrentam grandes dificuldades devido às condições do rio Sapucaí. “Os bombeiros continuam as buscas, mas as fortes correntezas dificultam a procura. A sujeira do rio também atrapalha eles mergulharem”, relatou.