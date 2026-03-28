Assisti à série “Amor e Morte” (Love & Death), disponível na Netflix, na categoria crime real (true crime) que encena, com precisão inquietante, a lógica do desejo, da fantasia, da transgressão, do trauma e da confusão de línguas, tais como formuladas pela Psicanálise lacaniana e ferencziana, bem com a ideia de clivagem da personalidade, cunhada por Melanie Klein.

Essas serão as ferramentas conceituais das quais me valerei para uma análise dessa série inspirada em um caso verídico ocorrido no Texas nos anos 1980, em trama que acompanha Candy Montgomery, uma mulher aparentemente integrada à ordem simbólica do esperado pela cultura local e do momento (esposa, mãe, membro da igreja) e cuja vida cotidiana é atravessada por uma fissura que a conduz ao “transbordamento”, por meio de um caso extraconjugal com o marido de uma amiga e membro da igreja em desfecho de extrema violência, culminando no assassinato a machadadas à esposa do amante.

A reconstituição da época, tanto visualmente quanto em termos dos costumes retratados é impecável; a narrativa é construída de forma brilhante, num crescendo que vai respaldando o anticlímax e demonstrando por nuances e sugestionamentos sutis a falácia nos ideais do imaginário, da repressão e do conservadorismo. Todas as mulheres ali são esposas sem realizações próprias, vivendo seus papeis comportados comme il fault ao lado de homens também aparentemente comportados demais e aí temos a grande questão.