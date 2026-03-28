Os moradores de Franca podem preparar o protetor solar e separar a garrafinha de água: o sábado, 28, será de tempo aberto, com sol predominando durante todo o dia e calor típico de outono. A máxima prevista é de 30°C, enquanto a mínima registrada foi de 17°C, ambas com tendência estável.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a manhã começou com temperatura agradável em torno de 21,1°C, sensação térmica de 20,9°C e umidade relativa do ar em 67%. Não há registro de chuva até o momento, e a previsão indica tempo seco ao longo de todo o dia.

A umidade do ar deve variar entre 30% nas horas mais quentes e até 90% no início da manhã, o que exige atenção, principalmente no período da tarde, quando os índices ficam mais baixos.