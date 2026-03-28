Um homem foragido do sistema prisional foi preso por tráfico de drogas no fim da noite de quinta-feira, 27, em Batatais, durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária, próximo à praça de pedágio.
A abordagem aconteceu na rodovia Cândido Portinari, durante a Operação Impacto. Segundo a polícia, uma motocicleta Honda CG 160 Titan, com dois ocupantes, foi parada para fiscalização.
Durante a revista pessoal no passageiro, os policiais encontraram dois tabletes de maconha, com cerca de 394 gramas, além de uma porção de crack, com aproximadamente 93 gramas.
Na checagem dos dados, a equipe constatou que o suspeito já era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto justamente pelo crime de tráfico de drogas.
O condutor da moto informou aos policiais que trabalha como mototaxista e que havia sido contratado para levar o passageiro de Ribeirão Preto (SP) até Monte Santo de Minas (MG).
Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. As drogas foram apreendidas.
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