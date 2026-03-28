O adolescente de 17 anos que atropelou o idoso João Sampaio, de 75 anos, na Vila Santa Terezinha, na zona norte de Franca, na quinta-feira, 26, foi flagrado por câmeras de segurança empinando a motocicleta momentos antes do acidente.
As imagens, divulgadas pela EPTV Ribeirão, mostram o menor subindo a rua José Maria Jacinto Rebelo, nas proximidades da UBS do Parque do Horto enquanto realizava a manobra perigosa.
Ele chega a fazer a manoba, retorna e, ao tentar repetir a ação, não percebe a presença do idoso, já perto de um supermercado, e acaba atingindo a vítima.
Com o impacto, João foi arremessado ao chão e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e permanece internado na Santa Casa de Franca.
Segundo a Polícia Militar, após a colisão, o adolescente fugiu do local. A motocicleta chegou a ser escondida por moradores que presenciaram o acidente.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue sob investigação. O adolescente já foi identificado e pode responder pela fuga do local do acidente e lesão corporal por acidente de trânsito.
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