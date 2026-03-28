O adolescente de 17 anos que atropelou o idoso João Sampaio, de 75 anos, na Vila Santa Terezinha, na zona norte de Franca, na quinta-feira, 26, foi flagrado por câmeras de segurança empinando a motocicleta momentos antes do acidente.

As imagens, divulgadas pela EPTV Ribeirão, mostram o menor subindo a rua José Maria Jacinto Rebelo, nas proximidades da UBS do Parque do Horto enquanto realizava a manobra perigosa.

Ele chega a fazer a manoba, retorna e, ao tentar repetir a ação, não percebe a presença do idoso, já perto de um supermercado, e acaba atingindo a vítima.