Um adolescente foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar na manhã de sexta-feira, 27, na região do Jardim Aeroporto, na zona sul de Franca. Com ele, foi apreendida grande quantidade de drogas.
Segundo os policiais, eles faziam patrulhamento de rotina na zona sul da cidade, quando o menor tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo alcançado e abordado. Com ele, foram encontradas algumas pedras de crack, um celular e uma quantia em dinheiro.
A ocorrência teve continuidade após uma denúncia indicar uma casa utilizada por usuários de drogas. No local, os militares fizeram buscas e encontraram duas bolsas escondidas no quintal, com grande quantidade de entorpecentes.
No total, foram apreendidos mais de 140 pinos de cocaína, cerca de 100 porções de maconha, além de mais de 100 pedras de crack e frascos de lança-perfume. Também foram recolhidos dinheiro e um celular.
O adolescente foi levado para a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde o caso foi registrado como ato infracional por tráfico de drogas. Depois, ele foi encaminhado à Fundação Casa.
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