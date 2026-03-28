28 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ESTAVA COM DROGAS

Adolescente vê viatura, tenta fugir mas é pego no Aeroporto

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas, dinheiro, celular a apetrechos foram apreendidos com adolescente
Drogas, dinheiro, celular a apetrechos foram apreendidos com adolescente

Um adolescente foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar na manhã de sexta-feira, 27, na região do Jardim Aeroporto, na zona sul de Franca. Com ele, foi apreendida grande quantidade de drogas.

Segundo os policiais, eles faziam patrulhamento de rotina na zona sul da cidade, quando o menor tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo alcançado e abordado. Com ele, foram encontradas algumas pedras de crack, um celular e uma quantia em dinheiro.

A ocorrência teve continuidade após uma denúncia indicar uma casa utilizada por usuários de drogas. No local, os militares fizeram buscas e encontraram duas bolsas escondidas no quintal, com grande quantidade de entorpecentes.

No total, foram apreendidos mais de 140 pinos de cocaína, cerca de 100 porções de maconha, além de mais de 100 pedras de crack e frascos de lança-perfume. Também foram recolhidos dinheiro e um celular.

O adolescente foi levado para a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde o caso foi registrado como ato infracional por tráfico de drogas. Depois, ele foi encaminhado à Fundação Casa.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários