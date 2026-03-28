Um adolescente foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar na manhã de sexta-feira, 27, na região do Jardim Aeroporto, na zona sul de Franca. Com ele, foi apreendida grande quantidade de drogas.

Segundo os policiais, eles faziam patrulhamento de rotina na zona sul da cidade, quando o menor tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo alcançado e abordado. Com ele, foram encontradas algumas pedras de crack, um celular e uma quantia em dinheiro.

A ocorrência teve continuidade após uma denúncia indicar uma casa utilizada por usuários de drogas. No local, os militares fizeram buscas e encontraram duas bolsas escondidas no quintal, com grande quantidade de entorpecentes.