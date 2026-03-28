Um acidente entre um caminhão e uma carreta provocou interdição parcial e derramamento de carga na tarde de sexta-feira, 27, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Jardinópolis. De acordo com informações da concessionária Entrevias, a colisão aconteceu por volta das 14h35, no km 341,5, no sentido sul da rodovia.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão de uma empresa terceirizada realizava serviços no acostamento quando uma carreta Mercedes-Benz Axor invadiu o espaço, possivelmente por falta de atenção do motorista, e atingiu a lateral do veículo.
Com o impacto, a carga de soja transportada pela carreta se espalhou pela faixa 3 de rolamento e pelo acostamento. A carreta ficou imobilizada no acostamento, enquanto o caminhão foi arremessado para o canteiro lateral.
Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Uma pessoa teve ferimentos leves e os demais envolvidos saíram ilesos. A vítima foi encaminhada ao Hospital Beneficente Santo Antônio, em Orlândia.
Equipes de conservação atuaram na limpeza da pista e removeram a carga para o acostamento ainda durante a tarde. O local precisou de interdição parcial, com bloqueio da faixa 3 e do acostamento.
Segundo a concessionária, a remoção completa dos veículos e o transbordo da carga devem ser realizados apenas na manhã deste sábado, 28. O acostamento chegou a permanecer interditado até a noite.
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