Uma jovem de 23 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã de sexta-feira, 27, em Guará, a cerca de 60 km de Franca. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é o ex-namorado, de 26 anos, que teria atropelado a vítima de forma intencional após ela se recusar a reatar o relacionamento.

O crime aconteceu na rua Iolanda de Oliveira Carvalho, no bairro Jardim Mariana, em frente à casa de uma amiga da vítima. De acordo com o relato da mãe, Luís Felipe Felix Lisboa foi até o local, iniciou uma discussão e insistiu para reatar o relacionamento. Diante da negativa, ele teria entrado no carro, engatado marcha ré e atropelado a jovem propositalmente.

A vítima, identificada como Isadora Cipriano Benício, sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas. Ela foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, onde foi atendida, medicada e liberada.