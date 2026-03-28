Uma jovem de 23 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã de sexta-feira, 27, em Guará, a cerca de 60 km de Franca. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é o ex-namorado, de 26 anos, que teria atropelado a vítima de forma intencional após ela se recusar a reatar o relacionamento.
O crime aconteceu na rua Iolanda de Oliveira Carvalho, no bairro Jardim Mariana, em frente à casa de uma amiga da vítima. De acordo com o relato da mãe, Luís Felipe Felix Lisboa foi até o local, iniciou uma discussão e insistiu para reatar o relacionamento. Diante da negativa, ele teria entrado no carro, engatado marcha ré e atropelado a jovem propositalmente.
A vítima, identificada como Isadora Cipriano Benício, sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas. Ela foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, onde foi atendida, medicada e liberada.
O caso é ainda mais grave devido ao histórico de violência. Isadora já possuía duas medidas protetivas contra o suspeito. A primeira foi concedida em agosto de 2025, após agressões registradas em Ribeirão Preto. Em fevereiro deste ano, após o fim da validade da medida, um novo episódio de violência foi registrado.
Em Guará, a jovem também teria sido agredida dentro de uma lanchonete, onde o ex-companheiro teria desferido socos e puxões de cabelo. Segundo a denúncia, o irmão do suspeito também teria participado das agressões.
A Polícia Militar realiza buscas para localizar o suspeito, que segue foragido. Informações sobre o paradeiro podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190, 181 ou 197.
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