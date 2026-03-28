28 de março de 2026
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ORLANDO DOMPIERI

Batida entre motos deixa três feridos, um em estado grave; VEJA

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente deixou três pessoas que estavam em duas motos feridas
Acidente deixou três pessoas que estavam em duas motos feridas

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motos no cruzamento da avenida Orlando Dompieri com a rua Doutor Afonso Infante Vieira Filho, no Jardim Barão, em Franca. O acidente aconteceu por volta das 22h50 de sexta-feira, 27, e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor que seguia pela rua Doutor Afonso Infante Vieira Filho não respeita o sinal de parada obrigatória e avança o cruzamento.

Um entregador, que seguia no sentido Centro-bairro, não conseguiu desviar e bateu na lateral da outra moto. Com o impacto, os três caíram.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu as vítimas. Uma delas estava em estado grave, com fraturas no braço e nas pernas. As outras duas tiveram ferimentos leves.

A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado.

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