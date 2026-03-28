Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motos no cruzamento da avenida Orlando Dompieri com a rua Doutor Afonso Infante Vieira Filho, no Jardim Barão, em Franca. O acidente aconteceu por volta das 22h50 de sexta-feira, 27, e foi registrado por câmeras de segurança.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor que seguia pela rua Doutor Afonso Infante Vieira Filho não respeita o sinal de parada obrigatória e avança o cruzamento.
Um entregador, que seguia no sentido Centro-bairro, não conseguiu desviar e bateu na lateral da outra moto. Com o impacto, os três caíram.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e socorreu as vítimas. Uma delas estava em estado grave, com fraturas no braço e nas pernas. As outras duas tiveram ferimentos leves.
A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado.
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