Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motos no cruzamento da avenida Orlando Dompieri com a rua Doutor Afonso Infante Vieira Filho, no Jardim Barão, em Franca. O acidente aconteceu por volta das 22h50 de sexta-feira, 27, e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor que seguia pela rua Doutor Afonso Infante Vieira Filho não respeita o sinal de parada obrigatória e avança o cruzamento.

Um entregador, que seguia no sentido Centro-bairro, não conseguiu desviar e bateu na lateral da outra moto. Com o impacto, os três caíram.