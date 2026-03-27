Um dos partidos mais tradicionais de Franca, que já contou com nomes como o do ex-prefeito Sidnei Rocha, iniciou um processo de reorganização na região de olho nas eleições de 2026. O diretório estadual do PSDB confirmou o empresário Guilherme Ubiali como novo presidente municipal da sigla. Filho do neurologista e político Dr. Ubiali, ele foi oficializado no cargo nesta quinta-feira, 26, e também confirmou sua pré-candidatura a deputado federal, com a proposta de liderar a reestruturação do partido em toda a região.
Natural de Franca, Guilherme Ubiali é proprietário de uma rede de farmácias e de uma corretora de seguros. Ele se mudou para São Paulo (SP) para cursar a faculdade e, posteriormente, viveu por anos no exterior. Durante esse período, morou nos Estados Unidos e na Europa — com passagens por Espanha e Portugal —, onde atuou como diretor de marketing de uma multinacional. Casado com Maristela, retornou à cidade natal para criar os dois filhos, Joaquim e Leonardo.
Antes de ingressar no PSDB, o empresário era filiado ao PSB, mesma legenda de seu pai. Segundo Guilherme, a decisão de mudança ocorreu de forma rápida, após convite feito na semana passada pelo presidente estadual do PSDB, Paulo Serra.
“Muito feliz de aceitar o desafio, nesse partido histórico que vai fazer parte da reconstrução e do futuro do Brasil”, afirmou Guilherme, em vídeo ao lado de Paulo Serra.
Reestruturação do partido e busca por lideranças
Entre os principais desafios à frente do diretório, Guilherme aponta a necessidade de recuperar a força da sigla, já que, segundo ele, a estrutura partidária na região foi dissolvida no início deste ano.
“O planejamento é respeitar a história do partido na cidade. Vamos procurar as lideranças do partido, conversar com elas e aproveitar essa experiência. Tenho certeza de que essa força do PSDB vai agregar muito”, disse.
Candidatura a deputado federal
Guilherme pretende seguir os passos do pai, que foi o último deputado federal eleito pela região. “Meu pai foi uma grande motivação. Tenho uma admiração gigantesca por ele e vi de perto o quanto conseguiu realizar enquanto deputado”, afirmou.
Para o empresário, Franca precisa retomar protagonismo político em nível federal.
“Franca perde protagonismo por não ter representante. Assumi o desafio de ser candidato a deputado federal por isso. A cidade precisa e merece ter um deputado federal, e acredito que posso ser essa pessoa. O PSDB vai oferecer uma estrutura única para que isso seja possível”, declarou.
Cenário estadual e municipal
Questionado sobre o cenário político estadual e municipal, Guilherme afirmou que, neste momento, o foco está na disputa para deputado federal, enquanto o partido ainda busca um nome para concorrer a deputado estadual. Segundo ele, as discussões sobre o cenário local devem ganhar força após as eleições de 2026.
“Vamos discutir isso com outros partidos depois da eleição para deputado federal. A partir daí, passaremos a tratar da realidade municipal”, explicou.
Além de Sidnei Rocha, o PSDB já elegeu outros nomes de destaque em Franca, como Alexandre Ferreira, que governou o município pela sigla entre 2013 e 2016 e atualmente está no MDB. No Legislativo, também foram eleitos vereadores como Daniel Bassi, hoje no PSD; Kaká, atualmente no Republicanos; e Donizete da Farmácia, que integra o MDB. Todos seguem na Câmara Municipal.
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