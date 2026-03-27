Um dos partidos mais tradicionais de Franca, que já contou com nomes como o do ex-prefeito Sidnei Rocha, iniciou um processo de reorganização na região de olho nas eleições de 2026. O diretório estadual do PSDB confirmou o empresário Guilherme Ubiali como novo presidente municipal da sigla. Filho do neurologista e político Dr. Ubiali, ele foi oficializado no cargo nesta quinta-feira, 26, e também confirmou sua pré-candidatura a deputado federal, com a proposta de liderar a reestruturação do partido em toda a região.

Natural de Franca, Guilherme Ubiali é proprietário de uma rede de farmácias e de uma corretora de seguros. Ele se mudou para São Paulo (SP) para cursar a faculdade e, posteriormente, viveu por anos no exterior. Durante esse período, morou nos Estados Unidos e na Europa — com passagens por Espanha e Portugal —, onde atuou como diretor de marketing de uma multinacional. Casado com Maristela, retornou à cidade natal para criar os dois filhos, Joaquim e Leonardo.

Antes de ingressar no PSDB, o empresário era filiado ao PSB, mesma legenda de seu pai. Segundo Guilherme, a decisão de mudança ocorreu de forma rápida, após convite feito na semana passada pelo presidente estadual do PSDB, Paulo Serra.