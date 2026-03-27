27 de março de 2026
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REESTRUTURAÇÃO

Guilherme Ubiali assume PSDB e mira na disputa a federal

Por Pedro Baccelli e Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Guilherme Ubiali ao lado de Paulo Serra, presidente estadual do PSDB
Guilherme Ubiali ao lado de Paulo Serra, presidente estadual do PSDB

Um dos partidos mais tradicionais de Franca, que já contou com nomes como o do ex-prefeito Sidnei Rocha, iniciou um processo de reorganização na região de olho nas eleições de 2026. O diretório estadual do PSDB confirmou o empresário Guilherme Ubiali como novo presidente municipal da sigla. Filho do neurologista e político Dr. Ubiali, ele foi oficializado no cargo nesta quinta-feira, 26, e também confirmou sua pré-candidatura a deputado federal, com a proposta de liderar a reestruturação do partido em toda a região.

Natural de Franca, Guilherme Ubiali é proprietário de uma rede de farmácias e de uma corretora de seguros. Ele se mudou para São Paulo (SP) para cursar a faculdade e, posteriormente, viveu por anos no exterior. Durante esse período, morou nos Estados Unidos e na Europa — com passagens por Espanha e Portugal —, onde atuou como diretor de marketing de uma multinacional. Casado com Maristela, retornou à cidade natal para criar os dois filhos, Joaquim e Leonardo.

Antes de ingressar no PSDB, o empresário era filiado ao PSB, mesma legenda de seu pai. Segundo Guilherme, a decisão de mudança ocorreu de forma rápida, após convite feito na semana passada pelo presidente estadual do PSDB, Paulo Serra.

“Muito feliz de aceitar o desafio, nesse partido histórico que vai fazer parte da reconstrução e do futuro do Brasil”, afirmou Guilherme, em vídeo ao lado de Paulo Serra.

Reestruturação do partido e busca por lideranças

Entre os principais desafios à frente do diretório, Guilherme aponta a necessidade de recuperar a força da sigla, já que, segundo ele, a estrutura partidária na região foi dissolvida no início deste ano.

“O planejamento é respeitar a história do partido na cidade. Vamos procurar as lideranças do partido, conversar com elas e aproveitar essa experiência. Tenho certeza de que essa força do PSDB vai agregar muito”, disse.

Candidatura a deputado federal

Guilherme pretende seguir os passos do pai, que foi o último deputado federal eleito pela região. “Meu pai foi uma grande motivação. Tenho uma admiração gigantesca por ele e vi de perto o quanto conseguiu realizar enquanto deputado”, afirmou.

Para o empresário, Franca precisa retomar protagonismo político em nível federal.

“Franca perde protagonismo por não ter representante. Assumi o desafio de ser candidato a deputado federal por isso. A cidade precisa e merece ter um deputado federal, e acredito que posso ser essa pessoa. O PSDB vai oferecer uma estrutura única para que isso seja possível”, declarou.

Cenário estadual e municipal

Questionado sobre o cenário político estadual e municipal, Guilherme afirmou que, neste momento, o foco está na disputa para deputado federal, enquanto o partido ainda busca um nome para concorrer a deputado estadual. Segundo ele, as discussões sobre o cenário local devem ganhar força após as eleições de 2026.

“Vamos discutir isso com outros partidos depois da eleição para deputado federal. A partir daí, passaremos a tratar da realidade municipal”, explicou.

Além de Sidnei Rocha, o PSDB já elegeu outros nomes de destaque em Franca, como Alexandre Ferreira, que governou o município pela sigla entre 2013 e 2016 e atualmente está no MDB. No Legislativo, também foram eleitos vereadores como Daniel Bassi, hoje no PSD; Kaká, atualmente no Republicanos; e Donizete da Farmácia, que integra o MDB. Todos seguem na Câmara Municipal.

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