Os moradores de Franca não terão coleta de lixo na próxima Sexta-Feira Santa, dia 3 de abril. A interrupção do serviço vale para toda a cidade e exige atenção redobrada da população para evitar acúmulo de resíduos nas vias públicas.

A suspensão está prevista no contrato da concessão responsável pela coleta no município. Com isso, a recomendação é que os resíduos não sejam colocados nas ruas na data e permaneçam armazenados até o próximo dia de coleta em cada bairro.

O descarte irregular durante o período pode provocar uma série de transtornos, como mau cheiro, sacolas rasgadas por animais e sujeira espalhada pelas ruas, impactando diretamente a limpeza urbana.

A coleta será retomada normalmente nos dias seguintes, seguindo o cronograma já estabelecido para cada região da cidade.

A orientação é que os moradores acompanhem os dias e horários da coleta em seus bairros e colaborem com o planejamento do serviço para manter a cidade limpa, mesmo durante o feriado.