Os moradores de Franca não terão coleta de lixo na próxima Sexta-Feira Santa, dia 3 de abril. A interrupção do serviço vale para toda a cidade e exige atenção redobrada da população para evitar acúmulo de resíduos nas vias públicas.
A suspensão está prevista no contrato da concessão responsável pela coleta no município. Com isso, a recomendação é que os resíduos não sejam colocados nas ruas na data e permaneçam armazenados até o próximo dia de coleta em cada bairro.
O descarte irregular durante o período pode provocar uma série de transtornos, como mau cheiro, sacolas rasgadas por animais e sujeira espalhada pelas ruas, impactando diretamente a limpeza urbana.
A coleta será retomada normalmente nos dias seguintes, seguindo o cronograma já estabelecido para cada região da cidade.
A orientação é que os moradores acompanhem os dias e horários da coleta em seus bairros e colaborem com o planejamento do serviço para manter a cidade limpa, mesmo durante o feriado.
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Comentários
1 Comentários
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Wilson Antonio Silva 3 horas atrásGente essa coleta de lixo em Franca, tá indo de mal à pior, aqui na Vila Duque de Caxias quem passa por aqui de manhãzinha indo pro serviço, vê os lixos jogados no meio das ruas ou esparramado nas calçadas, as pessoas arrumam direitinho coloca nas calçadas, e quando é de manhã o lixo tá todo revirado, eles tiram do saco e jogam no chão é uma nojeira. A prefeitura não têm alguém pra fiscalizar isso???