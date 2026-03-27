27 de março de 2026
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FATALIDADE

Idoso que caiu de bicicleta morre após dez dias internado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Alcides Honório da Silva, de 83 anos, que morreu após acidente de bicicleta
Alcides Honório da Silva, de 83 anos, que morreu após acidente de bicicleta

Um idoso de 83 anos morreu no início da noite desta quinta-feira, 26, após permanecer cerca de dez dias internado na Santa Casa de Franca, devido a um acidente de bicicleta. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alcides Honório da Silva estava hospitalizado desde o dia 16 de março, depois de sofrer uma queda de bicicleta na cidade de Pedregulho.

Ele não resistiu e teve a morte confirmada nesta quinta-feira. Ainda segundo o registro policial, as causas da morte são desconhecidas e, por isso, o caso foi inicialmente classificado como morte suspeita.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que deverá apontar a causa exata. O caso será analisado pela Polícia Civil.

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