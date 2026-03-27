Um idoso de 83 anos morreu no início da noite desta quinta-feira, 26, após permanecer cerca de dez dias internado na Santa Casa de Franca, devido a um acidente de bicicleta. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alcides Honório da Silva estava hospitalizado desde o dia 16 de março, depois de sofrer uma queda de bicicleta na cidade de Pedregulho.

Ele não resistiu e teve a morte confirmada nesta quinta-feira. Ainda segundo o registro policial, as causas da morte são desconhecidas e, por isso, o caso foi inicialmente classificado como morte suspeita.