29 de março de 2026
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ALTA MOGIANA

Rotas do Vinho do Governo de SP destacam vinícola de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Arcano Vinícola, representante de Franca
Arcano Vinícola, representante de Franca

A região de Franca passa a integrar oficialmente a nova edição do programa Rotas do Vinho de São Paulo, lançada nesta quinta-feira, 26, pelo Governo do Estado. A iniciativa amplia o enoturismo paulista com 87 atrativos distribuídos em 38 municípios, incluindo a participação da Arcano Vinícola, em Franca, dentro da rota Alta Mogiana. O objetivo é fortalecer o turismo regional, impulsionar a economia e valorizar a produção local de vinhos.

A inclusão de Franca no programa posiciona a cidade e a região da Alta Mogiana como novos polos de enoturismo no interior paulista. Além da vinícola francana, a rota também reúne atrações em cidades próximas, como Ribeirão Preto, Cravinhos, Ituverava e Cristais Paulista.

A proposta do governo estadual é estruturar melhor os territórios turísticos, organizar a oferta de experiências e atrair investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e promoção integrada.

Impacto econômico e geração de empregos

Dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo mostram que o programa já apresenta resultados expressivos. Entre as vinícolas participantes, 82% registraram aumento no número de visitantes. O crescimento médio do fluxo turístico foi de 27% e o gasto médio por visitante chegou a R$ 204.

Esse movimento impacta diretamente a economia local, beneficiando não só as vinícolas, mas também setores como gastronomia, hospedagem e comércio.

Além disso, cerca de 67,9% das vinícolas afirmaram estar contratando novos funcionários, reforçando o potencial do enoturismo como gerador de emprego no interior.

Experiências atraem turistas

A diversificação das atividades é outro destaque. Segundo o levantamento, 96% das vinícolas passaram a oferecer ou ampliar experiências, como degustações guiadas, passeios em vinhedos e eventos culturais e gastronômicos.

Mais da metade dessas iniciativas foi motivada diretamente pelo aumento da procura turística.

Lista completa da Rota do Vinho

Alta Mogiana

  • Arcano Vinícola – Franca
  • Vinícola Biagi – Cravinhos
  • Vinícola Terras Altas – Ribeirão Preto
  • Vinícola Marchese Di Ivrea – Ituverava
  • Vinhedo Ana Diniz – Cristais Paulista

Alto da Mantiqueira

  • Vinícola Ferreira – Campos do Jordão
  • Espaço Essenza Vinícola Boutique – Santo Antônio do Pinhal
  • Vinícola Entre Vilas – São Bento do Sapucaí
  • Vinícola Raízes do Baú – São Bento do Sapucaí
  • Vinícola Villa Santa Maria – São Bento do Sapucaí

Bandeirantes

  • Vinhos Frank – São Roque
  • Vinhos Quinta do Olivardo – São Roque
  • Vinhos Alma Galiza – São Roque
  • Vinhos RilaVida – São Roque
  • Bellaquinta Vinhos Finos – São Roque
  • Vinícola Canguera – São Roque
  • Vinícola Casa da Árvore – São Roque
  • Vinícola Ferreira & Passero Vinhos – São Roque
  • Vinícola Góes – São Roque
  • Vinícola Maria Herminda – Porto Feliz
  • Vinícola Palmeiras – São Roque
  • Vinícola Quinta dos Guimarães – São Roque
  • Vinícola XV de Novembro – São Roque
  • Viti-vinícola Bella Aurora – São Roque
  • Vila Don Patto – São Roque
  • Vinhos Sorocamirim – São Roque
  • Vinícola Terra do Vinho – São Roque

Circuito das Frutas

  • Adega Beraldo di Cale – Jundiaí
  • Adega Fontebasso – Jundiaí
  • Adega Marquesim – Jundiaí
  • Adega Sibinel – Jundiaí
  • Adega Maziero – Jundiaí
  • Casa de Pizzo – Jundiaí
  • Vinícola Galvão – Jundiaí
  • Vinícola Castanho – Jundiaí
  • Vinícola do Português – Jundiaí
  • Casa Martins – Jundiaí
  • Casa Cereser – Jundiaí
  • Vinícola Oliveira – Jundiaí
  • Vinícola Saccomani – Jundiaí
  • Vinícola Villa Tordin – Valinhos
  • Adega Família Ferragut – Vinhedo
  • Villaggio Brunelli – Jundiaí
  • Adega Rosso Naturale – Itatiba
  • Vinícola Família Baccetti – Vinhedo
  • BRAMASOLE Vinho de Boutique – Indaiatuba
  • Vinícola Micheletto – Louveira

Serra dos Encontros

  • Casa Almeida Barreto – Espírito Santo do Pinhal
  • Casa Verrone – Itobi
  • Terra de Antônio – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Amana – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Floresta – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Guaspari – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola InnVernia – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinhas Lerosa – Águas da Prata
  • Vinícola Merum – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Mirantus – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Nicolino – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Terra Nossa – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Três Batalhas – Águas da Prata
  • Vinícola Bonventi – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Lattarini – Santo Antônio do Jardim
  • Vinícola L’Origine – Santo Antônio do Jardim
  • Rancho Churrascada – Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Famiglia Barthô – Espírito Santo do Pinhal

Enodestinos

  • Vinícola Carmela – Amparo
  • Vinícola Terrassos – Amparo
  • Vinícola Casa Vinet – Amparo
  • Vinícola Família Silva – Angatuba
  • Vinícola Refúgio – Bofete
  • Vinícola Walachai – Campinas
  • 1300 Estate – Cunha
  • Vinícola Casa Soncini – Itaí
  • Vinícola Família Marques – Itapetininga
  • Cave D’Eliza – Leme
  • Vinícola Casagrande – Lençóis Paulista
  • Vinícola Dejota – Pardinho
  • Vinícola Ferracini – Penápolis
  • Vinícola Alma da Videira – Piracicaba
  • Vinícola Villa Naná – Presidente Prudente
  • Vinícola Davo – Ribeirão Branco
  • Vinícola San Raphael – São Miguel Arcanjo
  • Vinícola Urbana Alma Gêmea – São Paulo
  • Vinícola Urbana – São Paulo
  • Vinícola Mirante do Vale – São Sebastião da Grama
  • Família Silotto – Serra Negra
  • Família Carra – Serra Negra

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