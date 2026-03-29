A região de Franca passa a integrar oficialmente a nova edição do programa Rotas do Vinho de São Paulo, lançada nesta quinta-feira, 26, pelo Governo do Estado. A iniciativa amplia o enoturismo paulista com 87 atrativos distribuídos em 38 municípios, incluindo a participação da Arcano Vinícola, em Franca, dentro da rota Alta Mogiana. O objetivo é fortalecer o turismo regional, impulsionar a economia e valorizar a produção local de vinhos.

A inclusão de Franca no programa posiciona a cidade e a região da Alta Mogiana como novos polos de enoturismo no interior paulista. Além da vinícola francana, a rota também reúne atrações em cidades próximas, como Ribeirão Preto, Cravinhos, Ituverava e Cristais Paulista.

A proposta do governo estadual é estruturar melhor os territórios turísticos, organizar a oferta de experiências e atrair investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e promoção integrada.

Impacto econômico e geração de empregos