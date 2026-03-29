A região de Franca passa a integrar oficialmente a nova edição do programa Rotas do Vinho de São Paulo, lançada nesta quinta-feira, 26, pelo Governo do Estado. A iniciativa amplia o enoturismo paulista com 87 atrativos distribuídos em 38 municípios, incluindo a participação da Arcano Vinícola, em Franca, dentro da rota Alta Mogiana. O objetivo é fortalecer o turismo regional, impulsionar a economia e valorizar a produção local de vinhos.
A inclusão de Franca no programa posiciona a cidade e a região da Alta Mogiana como novos polos de enoturismo no interior paulista. Além da vinícola francana, a rota também reúne atrações em cidades próximas, como Ribeirão Preto, Cravinhos, Ituverava e Cristais Paulista.
A proposta do governo estadual é estruturar melhor os territórios turísticos, organizar a oferta de experiências e atrair investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e promoção integrada.
Impacto econômico e geração de empregos
Dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo mostram que o programa já apresenta resultados expressivos. Entre as vinícolas participantes, 82% registraram aumento no número de visitantes. O crescimento médio do fluxo turístico foi de 27% e o gasto médio por visitante chegou a R$ 204.
Esse movimento impacta diretamente a economia local, beneficiando não só as vinícolas, mas também setores como gastronomia, hospedagem e comércio.
Além disso, cerca de 67,9% das vinícolas afirmaram estar contratando novos funcionários, reforçando o potencial do enoturismo como gerador de emprego no interior.
Experiências atraem turistas
A diversificação das atividades é outro destaque. Segundo o levantamento, 96% das vinícolas passaram a oferecer ou ampliar experiências, como degustações guiadas, passeios em vinhedos e eventos culturais e gastronômicos.
Mais da metade dessas iniciativas foi motivada diretamente pelo aumento da procura turística.
Lista completa da Rota do Vinho
Alta Mogiana
- Arcano Vinícola – Franca
- Vinícola Biagi – Cravinhos
- Vinícola Terras Altas – Ribeirão Preto
- Vinícola Marchese Di Ivrea – Ituverava
- Vinhedo Ana Diniz – Cristais Paulista
Alto da Mantiqueira
- Vinícola Ferreira – Campos do Jordão
- Espaço Essenza Vinícola Boutique – Santo Antônio do Pinhal
- Vinícola Entre Vilas – São Bento do Sapucaí
- Vinícola Raízes do Baú – São Bento do Sapucaí
- Vinícola Villa Santa Maria – São Bento do Sapucaí
Bandeirantes
- Vinhos Frank – São Roque
- Vinhos Quinta do Olivardo – São Roque
- Vinhos Alma Galiza – São Roque
- Vinhos RilaVida – São Roque
- Bellaquinta Vinhos Finos – São Roque
- Vinícola Canguera – São Roque
- Vinícola Casa da Árvore – São Roque
- Vinícola Ferreira & Passero Vinhos – São Roque
- Vinícola Góes – São Roque
- Vinícola Maria Herminda – Porto Feliz
- Vinícola Palmeiras – São Roque
- Vinícola Quinta dos Guimarães – São Roque
- Vinícola XV de Novembro – São Roque
- Viti-vinícola Bella Aurora – São Roque
- Vila Don Patto – São Roque
- Vinhos Sorocamirim – São Roque
- Vinícola Terra do Vinho – São Roque
Circuito das Frutas
- Adega Beraldo di Cale – Jundiaí
- Adega Fontebasso – Jundiaí
- Adega Marquesim – Jundiaí
- Adega Sibinel – Jundiaí
- Adega Maziero – Jundiaí
- Casa de Pizzo – Jundiaí
- Vinícola Galvão – Jundiaí
- Vinícola Castanho – Jundiaí
- Vinícola do Português – Jundiaí
- Casa Martins – Jundiaí
- Casa Cereser – Jundiaí
- Vinícola Oliveira – Jundiaí
- Vinícola Saccomani – Jundiaí
- Vinícola Villa Tordin – Valinhos
- Adega Família Ferragut – Vinhedo
- Villaggio Brunelli – Jundiaí
- Adega Rosso Naturale – Itatiba
- Vinícola Família Baccetti – Vinhedo
- BRAMASOLE Vinho de Boutique – Indaiatuba
- Vinícola Micheletto – Louveira
Serra dos Encontros
- Casa Almeida Barreto – Espírito Santo do Pinhal
- Casa Verrone – Itobi
- Terra de Antônio – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Amana – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Floresta – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Guaspari – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola InnVernia – Espírito Santo do Pinhal
- Vinhas Lerosa – Águas da Prata
- Vinícola Merum – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Mirantus – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Nicolino – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Terra Nossa – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Três Batalhas – Águas da Prata
- Vinícola Bonventi – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Lattarini – Santo Antônio do Jardim
- Vinícola L’Origine – Santo Antônio do Jardim
- Rancho Churrascada – Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Famiglia Barthô – Espírito Santo do Pinhal
Enodestinos
- Vinícola Carmela – Amparo
- Vinícola Terrassos – Amparo
- Vinícola Casa Vinet – Amparo
- Vinícola Família Silva – Angatuba
- Vinícola Refúgio – Bofete
- Vinícola Walachai – Campinas
- 1300 Estate – Cunha
- Vinícola Casa Soncini – Itaí
- Vinícola Família Marques – Itapetininga
- Cave D’Eliza – Leme
- Vinícola Casagrande – Lençóis Paulista
- Vinícola Dejota – Pardinho
- Vinícola Ferracini – Penápolis
- Vinícola Alma da Videira – Piracicaba
- Vinícola Villa Naná – Presidente Prudente
- Vinícola Davo – Ribeirão Branco
- Vinícola San Raphael – São Miguel Arcanjo
- Vinícola Urbana Alma Gêmea – São Paulo
- Vinícola Urbana – São Paulo
- Vinícola Mirante do Vale – São Sebastião da Grama
- Família Silotto – Serra Negra
- Família Carra – Serra Negra
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