Um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas mulheres feridas na tarde desta quinta-feira, 26, na rodovia MG-050, em Passos (MG), a cerca de 105 de Franca. A batida mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.
De acordo com testemunhas, houve uma colisão lateral entre um Volkswagen Gol e um caminhão Mercedes-Benz Acelo. O motorista do caminhão disse que realizava uma ultrapassagem pela faixa da esquerda, em um trecho com terceira faixa, quando o carro também iniciou a manobra.
Ainda segundo o condutor, ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.
No Gol estavam duas mulheres, de 58 e 79 anos, que são mãe e filha. As vítimas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser retiradas pelos bombeiros com uso de técnicas de desencarceramento.
As duas mulheres teriam saído minutos antes do Hospital do Câncer de Passos e seguiam em direção a Piumhi (MG). Com o impacto, o carro atingiu a roda dianteira do caminhão, causando o rompimento do tanque de combustível e o estouro de dois pneus traseiros do veículo de carga.
As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para a Santa Casa de Passos.
A Polícia informou que não foi possível colher o depoimento da motorista do carro, já que ela estava em atendimento médico no momento da ocorrência. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que não registrou a presença de álcool no organismo.
A perícia técnica esteve no local e vai apurar as causas do acidente. O trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.