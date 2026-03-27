Um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas mulheres feridas na tarde desta quinta-feira, 26, na rodovia MG-050, em Passos (MG), a cerca de 105 de Franca. A batida mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com testemunhas, houve uma colisão lateral entre um Volkswagen Gol e um caminhão Mercedes-Benz Acelo. O motorista do caminhão disse que realizava uma ultrapassagem pela faixa da esquerda, em um trecho com terceira faixa, quando o carro também iniciou a manobra.

Ainda segundo o condutor, ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.