A Páscoa em Franca deve movimentar até R$ 37,8 milhões em 2026, segundo estimativa do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). O valor considera principalmente a venda de produtos típicos, como ovos de chocolate, barras e bombons, impulsionando o comércio local às vésperas da data, celebrada em 5 de abril.

O levantamento aponta que os supermercados, mercados e mercearias concentram a maior fatia das vendas, com cerca de R$ 22,6 milhões em movimentação. Na sequência, a produção artesanal e independente deve gerar aproximadamente R$ 8,3 milhões, enquanto as lojas especializadas somam expectativa de R$ 6,8 milhões.

Outro destaque é a atuação dos pequenos empreendedores. Dados da Receita Federal indicam que Franca possui mais de 430 MEIs (Microempreendedores Individuais) voltados à fabricação e venda de chocolates artesanais, como ovos de Páscoa e kits temáticos, reforçando o peso da economia criativa no período.