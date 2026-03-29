A Páscoa em Franca deve movimentar até R$ 37,8 milhões em 2026, segundo estimativa do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). O valor considera principalmente a venda de produtos típicos, como ovos de chocolate, barras e bombons, impulsionando o comércio local às vésperas da data, celebrada em 5 de abril.
O levantamento aponta que os supermercados, mercados e mercearias concentram a maior fatia das vendas, com cerca de R$ 22,6 milhões em movimentação. Na sequência, a produção artesanal e independente deve gerar aproximadamente R$ 8,3 milhões, enquanto as lojas especializadas somam expectativa de R$ 6,8 milhões.
Outro destaque é a atuação dos pequenos empreendedores. Dados da Receita Federal indicam que Franca possui mais de 430 MEIs (Microempreendedores Individuais) voltados à fabricação e venda de chocolates artesanais, como ovos de Páscoa e kits temáticos, reforçando o peso da economia criativa no período.
De acordo com o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza, o cenário econômico contribui para o otimismo nas vendas. “A manutenção de bons níveis de emprego formal e o crescimento da massa salarial, com reajustes acima da inflação, aumentam a confiança do consumidor, especialmente na semana que antecede a data”, afirma.
O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, destaca também o apelo emocional da celebração. “O hábito de presentear familiares e amigos, somado ao tradicional almoço de domingo, faz com que os consumidores priorizem a data em seus orçamentos, mesmo diante de ajustes financeiros”, explica.
A estimativa foi elaborada com base no número de pessoas economicamente ativas em Franca, no preço médio dos produtos típicos da Páscoa e no potencial de consumo por família. Os dados sobre os MEIs foram obtidos por meio do Portal do Empreendedor.
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