A campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado, 28, em Franca, com a realização do Dia D promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Nove UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender o público prioritário, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos graves, internações e mortes causadas pela doença.
As unidades que participarão do Dia D são: São Sebastião, Aeroporto I, Paraty, Estação, City Petrópolis, Planalto, Paulistano, Guanabara e Ângela Rosa.
Para receber a dose, é necessário comparecer a uma das UBSs com documento de identidade com foto e a carteira de vacinação, que será utilizada para conferência das doses.
A campanha segue até o dia 30 de maio, com a meta de imunizar ao menos 90% do público-alvo. Durante a semana, a vacina estará disponível nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 16h.
Grupos prioritários
Entre os públicos que devem se vacinar nesta fase, estão:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
- Idosos com 60 anos ou mais;
- Gestantes e puérperas;
- Profissionais de saúde;
- Professores do ensino básico e superior;
- Pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente;
- Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;
- Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;
- Trabalhadores dos Correios e portuários;
- Pessoas em situação de rua;
- População privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas; e
- Povos indígenas e quilombolas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.