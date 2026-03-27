27 de março de 2026
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NESTE SÁBADO

Franca realiza Dia D contra a gripe; veja postos de vacinação

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Agência SP
Paciente sendo vacinado; veja abaixo os públicos beneficiados pela campanha
Paciente sendo vacinado; veja abaixo os públicos beneficiados pela campanha

A campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado, 28, em Franca, com a realização do Dia D promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Nove UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender o público prioritário, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos graves, internações e mortes causadas pela doença.

As unidades que participarão do Dia D são: São Sebastião, Aeroporto I, Paraty, Estação, City Petrópolis, Planalto, Paulistano, Guanabara e Ângela Rosa.

Para receber a dose, é necessário comparecer a uma das UBSs com documento de identidade com foto e a carteira de vacinação, que será utilizada para conferência das doses.

A campanha segue até o dia 30 de maio, com a meta de imunizar ao menos 90% do público-alvo. Durante a semana, a vacina estará disponível nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 16h.

Grupos prioritários

Entre os públicos que devem se vacinar nesta fase, estão:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
  • Idosos com 60 anos ou mais;
  • Gestantes e puérperas;
  • Profissionais de saúde;
  • Professores do ensino básico e superior;
  • Pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente;
  • Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;
  • Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;
  • Trabalhadores dos Correios e portuários;
  • Pessoas em situação de rua;
  • População privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas; e
  • Povos indígenas e quilombolas.

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