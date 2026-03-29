Moradores de Franca que denunciarem infrações ambientais urbanas poderão receber recompensa em dinheiro. O benefício foi regulamentado na última quinta-feira, 26, por decreto assinado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), que estabelece o pagamento de 20% do valor da multa a quem fornecer informações que levem à punição de infratores.

A medida regulamenta a lei municipal nº 9.799, aprovada em 17 de março de 2026 e cria regras para o funcionamento do Programa Municipal de Incentivo à Denúncia de Infrações Ambientais Urbanas. O objetivo é ampliar a participação da população na fiscalização de práticas que prejudicam o meio ambiente, como o descarte irregular de lixo.

As denúncias deverão ser feitas exclusivamente pelo sistema de Ouvidoria da Prefeitura, disponível no site oficial (clicando aqui). Após o envio, o caso será encaminhado ao órgão responsável, que analisará se há elementos suficientes para abertura de procedimento e eventual aplicação de multa.