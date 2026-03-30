Uma ação solidária promovida pelo Residencial Viver resultou na distribuição de mais de 60 marmitas a pessoas em situação de rua nesta semana, em Franca. A iniciativa, chamada Cozinha do Bem, reuniu familiares, voluntários e colaboradores do local, que prepararam e entregaram as refeições com recursos próprios e doações, com o objetivo de ajudar quem mais precisa.
A mobilização aconteceu de forma espontânea, mas carregada de significado. Segundo a organização, a ideia de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade já existia, mas foi recentemente colocada em prática após uma campanha de arrecadação nas redes sociais.
O resultado foi imediato: alimentos foram reunidos, voluntários se engajaram e a cozinha do residencial se transformou em um ponto de solidariedade. Em poucas horas, cerca de 60 marmitas foram preparadas e distribuídas pelas ruas da cidade.
A entrega também marcou quem participou. Durante o trajeto, os voluntários encontraram não apenas moradores de rua, mas também trabalhadores, como coletores de lixo, que foram surpreendidos com a doação. A reação foi de gratidão e emoção.
“Foi tudo feito com muito amor e alegria. Desde a preparação até a entrega, foi algo lindo de ver”, relatou uma das participantes.
Apesar do sucesso da primeira ação, a organização reconhece que a demanda é maior do que a capacidade atual. As marmitas produzidas se esgotaram rapidamente, evidenciando a quantidade de pessoas que precisam de ajuda.
A proposta agora é ampliar o projeto. A intenção é realizar as ações a cada 15 dias - ou até semanalmente, caso haja apoio suficiente.
Para isso, o grupo busca doações de alimentos como arroz, feijão, macarrão, carne moída, frango, milho e molho de tomate, além de marmitas de isopor. Também há planos para arrecadar roupas, diante da necessidade identificada durante as entregas.
Além das doações, o projeto também abre espaço para trabalho voluntário. Interessados podem colaborar no preparo das refeições, na distribuição ou até mesmo com visitas aos idosos do residencial, oferecendo companhia e atividades simples, como conversas, cuidados pessoais ou momentos de convivência.
O projeto Cozinha do Bem é realizado na rua Vicente Scarabuci, 2.460, no bairro São José.
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