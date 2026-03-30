30 de março de 2026
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SOLIDARIEDADE

Ação solidária distribui marmitas a moradores de rua em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Voluntários distribuem marmitas, durante ação do projeto Cozinha do Bem
Voluntários distribuem marmitas, durante ação do projeto Cozinha do Bem

Uma ação solidária promovida pelo Residencial Viver resultou na distribuição de mais de 60 marmitas a pessoas em situação de rua nesta semana, em Franca. A iniciativa, chamada Cozinha do Bem, reuniu familiares, voluntários e colaboradores do local, que prepararam e entregaram as refeições com recursos próprios e doações, com o objetivo de ajudar quem mais precisa.

A mobilização aconteceu de forma espontânea, mas carregada de significado. Segundo a organização, a ideia de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade já existia, mas foi recentemente colocada em prática após uma campanha de arrecadação nas redes sociais.

O resultado foi imediato: alimentos foram reunidos, voluntários se engajaram e a cozinha do residencial se transformou em um ponto de solidariedade. Em poucas horas, cerca de 60 marmitas foram preparadas e distribuídas pelas ruas da cidade.

A entrega também marcou quem participou. Durante o trajeto, os voluntários encontraram não apenas moradores de rua, mas também trabalhadores, como coletores de lixo, que foram surpreendidos com a doação. A reação foi de gratidão e emoção.

“Foi tudo feito com muito amor e alegria. Desde a preparação até a entrega, foi algo lindo de ver”, relatou uma das participantes.

Apesar do sucesso da primeira ação, a organização reconhece que a demanda é maior do que a capacidade atual. As marmitas produzidas se esgotaram rapidamente, evidenciando a quantidade de pessoas que precisam de ajuda.

A proposta agora é ampliar o projeto. A intenção é realizar as ações a cada 15 dias - ou até semanalmente, caso haja apoio suficiente.

Para isso, o grupo busca doações de alimentos como arroz, feijão, macarrão, carne moída, frango, milho e molho de tomate, além de marmitas de isopor. Também há planos para arrecadar roupas, diante da necessidade identificada durante as entregas.

Além das doações, o projeto também abre espaço para trabalho voluntário. Interessados podem colaborar no preparo das refeições, na distribuição ou até mesmo com visitas aos idosos do residencial, oferecendo companhia e atividades simples, como conversas, cuidados pessoais ou momentos de convivência.

O projeto Cozinha do Bem é realizado na rua Vicente Scarabuci, 2.460, no bairro São José.

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