Uma ação solidária promovida pelo Residencial Viver resultou na distribuição de mais de 60 marmitas a pessoas em situação de rua nesta semana, em Franca. A iniciativa, chamada Cozinha do Bem, reuniu familiares, voluntários e colaboradores do local, que prepararam e entregaram as refeições com recursos próprios e doações, com o objetivo de ajudar quem mais precisa.

A mobilização aconteceu de forma espontânea, mas carregada de significado. Segundo a organização, a ideia de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade já existia, mas foi recentemente colocada em prática após uma campanha de arrecadação nas redes sociais.

O resultado foi imediato: alimentos foram reunidos, voluntários se engajaram e a cozinha do residencial se transformou em um ponto de solidariedade. Em poucas horas, cerca de 60 marmitas foram preparadas e distribuídas pelas ruas da cidade.