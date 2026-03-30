O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) manteve a cassação de quatro vereadores de Pedregulho, eleitos em 2024, por candidatura fictícia e possíveis atos de corrupção ou fraude e abuso de poder político.

A nova decisão, da última quarta-feira, 25, foi por unanimidade (7 a 0), rejeitando os embargos de declaração no processo que envolve os vereadores: Carlos Henrique Moreno Batista (Ká do Esporte), Leonardo Coelho de Almeida (Léo do Zezinho Galego) e Lucas de Araújo Lacerda (Lucas Carioca), todos do MDB, além do vereador Cristiano Alves de Macedo (Cristian Bike), do PSB.

O TRE já havia decidido pela cassação dos cargos dos parlamentares em janeiro deste ano, reconhecendo a fraude à cota de gênero no registro das candidaturas de vereadoras e vereadores dos partidos, determinando a cassação do mandato e a anulação dos votos recebidos para o cargo.