Uma Honda Fan 160 preta foi furtada na noite nesta quinta-feira, 26, por volta das 22h, no Residencial Esplanada Primo Meneghetti ll, em Franca.

O proprietário deixou o veículo estacionado em frente a uma escola de futebol e, ao retornar, já não encontrou o veículo no local.

Uma câmera de segurança flagrou a ação. Dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Em seguida, o garupa desceu, se aproximou do veículo da vítima e, em poucos instantes, conseguiu ligar a moto. Na sequência, os dois fugiram, cada um conduzindo uma motocicleta.