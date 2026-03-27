Uma Honda Fan 160 preta foi furtada na noite nesta quinta-feira, 26, por volta das 22h, no Residencial Esplanada Primo Meneghetti ll, em Franca.
O proprietário deixou o veículo estacionado em frente a uma escola de futebol e, ao retornar, já não encontrou o veículo no local.
Uma câmera de segurança flagrou a ação. Dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Em seguida, o garupa desceu, se aproximou do veículo da vítima e, em poucos instantes, conseguiu ligar a moto. Na sequência, os dois fugiram, cada um conduzindo uma motocicleta.
Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, até o fechamento deste texto, tanto a motocicleta quanto os suspeitos não foram localizados.
O caso segue sendo investigado.
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