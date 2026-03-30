Alunos da Escola Estadual "Nenê Lourenço" denunciaram ao portal GCN/Sampi problemas graves na alimentação escolar nos últimos dias, após encontrarem larvas na comida servida pela cozinha piloto, em Ribeirão Corrente, a aproximadamente 35 quilômetros de Franca. Segundo os estudantes, os casos ocorreram em dois dias consecutivos, levando parte dos alunos a recusar as refeições por risco à saúde.

De acordo com o relato, a aparência dos alimentos já indicava condições inadequadas para consumo. Diante da situação, os estudantes procuraram a direção da escola em busca de explicações, mas afirmam que as respostas foram insuficientes diante da gravidade dos fatos.

Além disso, os alunos criticam a decisão de restringir a entrada de marmitas trazidas de casa. Conforme informado, a justificativa apresentada seria a possibilidade de que o problema tivesse origem nos próprios estudantes - o que foi classificado como uma acusação “sem fundamento” pelos denunciantes.