Um caminhão da coleta de lixo preso em buraco voltou a chamar a atenção em Franca nesta semana. O veículo da Sempre Franca ficou atolado nesta quinta-feira, 26, na rua Celso Monteiro, no Recanto Fortuna, após as fortes chuvas abrirem uma cratera na via de terra.

Moradores relatam que o problema é recorrente. A rua não possui pavimentação e, segundo eles, surgem buracos profundos que dificultam a passagem de veículos, especialmente os mais pesados, como os caminhões de coleta, em períodos chuvosos.

Além do veículo “engolido” pela erosão, outros incidentes foram registrados na região. Um morador relatou que seus pais caíram em um buraco na noite de 7 de março, por volta das 22h, e foram obrigados a abandonar o carro.

Caminhão retirado é responsabilidade da rua é do loteador