Um caminhão da coleta de lixo preso em buraco voltou a chamar a atenção em Franca nesta semana. O veículo da Sempre Franca ficou atolado nesta quinta-feira, 26, na rua Celso Monteiro, no Recanto Fortuna, após as fortes chuvas abrirem uma cratera na via de terra.
Moradores relatam que o problema é recorrente. A rua não possui pavimentação e, segundo eles, surgem buracos profundos que dificultam a passagem de veículos, especialmente os mais pesados, como os caminhões de coleta, em períodos chuvosos.
Além do veículo “engolido” pela erosão, outros incidentes foram registrados na região. Um morador relatou que seus pais caíram em um buraco na noite de 7 de março, por volta das 22h, e foram obrigados a abandonar o carro.
Caminhão retirado é responsabilidade da rua é do loteador
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o caminhão foi retirado da via sem maiores complicações. Ainda de acordo com a pasta, não houve alteração ou interrupção na coleta de lixo, apesar do atraso momentâneo registrado durante a ocorrência.
Em relação às reclamações da falta de asfalto, a Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou no dia 3 de fevereiro que a responsabilidade financeira pela pavimentação e drenagem é dos proprietários, por meio do Plano Comunitário de Melhorias. O Executivo alega que o loteador deveria ter realizado as intervenções, criando um impasse que já dura 30 anos.
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