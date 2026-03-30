Em meio a um cenário cada vez mais preocupante de afastamento da leitura, uma iniciativa realizada na manhã da última sexta-feira, 27, em Franca buscou reacender o interesse pelos livros e reforçar a importância desse hábito para a formação intelectual e social.

Um professor levou um grupo de alunos até a livraria Lemos e Cruz, com o objetivo de proporcionar uma experiência direta com o universo literário - algo que, segundo ele, tem se tornado cada vez mais raro.

A proposta foi simples, mas carregada de significado: colocar os estudantes frente a frente com o livro físico. Folhear páginas, sentir o cheiro do papel e vivenciar o ambiente de uma livraria - experiências que, para muitos jovens, já não fazem parte da rotina.