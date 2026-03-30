A ex-prefeita de Cristais Paulista Katiuscia Leonardo Mendes voltou a atuar na área da saúde e passou a atender como médica no município de Ibiraci (MG). O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Cézar de Oliveira (PL), conhecido como César da Estância, em publicação nas redes sociais.
No vídeo, o prefeito aparece ao lado de vereadores e da própria médica e destaca a experiência de Katiuscia no atendimento à população. Segundo ele, a profissional já atuou anteriormente na cidade e retorna agora para reforçar a rede municipal de saúde.
“Uma excelente médica, que já salvou vidas no nosso município”, afirmou o prefeito, ao agradecer a volta da profissional e ressaltar a importância do atendimento médico para a população local.
Durante a gravação, Katiuscia também comentou o retorno e disse se sentir “em casa” ao voltar a trabalhar em Ibiraci, onde, segundo ela, já atuou por mais de 10 anos.
A ida da médica ao município, de acordo com o prefeito, atendeu a pedidos de lideranças locais. César da Estância disse que Katiuscia irá antender em breve. Ela atua como clínica geral.
Katiuscia Leonardo Mendes foi prefeita de Cristais Paulista, mas teve o mandato cassado em junho de 2023 pela Câmara Municipal. Ela foi alvo de uma comissão processante e acusada de infrações político-administrativas, entre elas a contratação de empresa para prestação de serviços sem licitação.
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