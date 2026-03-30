A ex-prefeita de Cristais Paulista Katiuscia Leonardo Mendes voltou a atuar na área da saúde e passou a atender como médica no município de Ibiraci (MG). O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Cézar de Oliveira (PL), conhecido como César da Estância, em publicação nas redes sociais.

No vídeo, o prefeito aparece ao lado de vereadores e da própria médica e destaca a experiência de Katiuscia no atendimento à população. Segundo ele, a profissional já atuou anteriormente na cidade e retorna agora para reforçar a rede municipal de saúde.

“Uma excelente médica, que já salvou vidas no nosso município”, afirmou o prefeito, ao agradecer a volta da profissional e ressaltar a importância do atendimento médico para a população local.