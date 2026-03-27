O fim de semana em Franca deve ser de tempo firme e temperaturas agradáveis, de acordo com dados da Climatempo. A previsão indica predomínio de sol, com variação de nuvens e ausência de chuva.

Nesta sexta-feira, 27, os termômetros ficam entre 27°C e 16°C, com sensação térmica máxima de 22°C. O dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Não chove à noite.

Para este sábado, 27, o cenário é de sol ao longo do dia, com aumento de nebulosidade entre a tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre cerca de 16°C e 26°C, proporcionando tempo ameno nas primeiras horas e mais quente durante a tarde.