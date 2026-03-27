O fim de semana em Franca deve ser de tempo firme e temperaturas agradáveis, de acordo com dados da Climatempo. A previsão indica predomínio de sol, com variação de nuvens e ausência de chuva.
Nesta sexta-feira, 27, os termômetros ficam entre 27°C e 16°C, com sensação térmica máxima de 22°C. O dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Não chove à noite.
Para este sábado, 27, o cenário é de sol ao longo do dia, com aumento de nebulosidade entre a tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre cerca de 16°C e 26°C, proporcionando tempo ameno nas primeiras horas e mais quente durante a tarde.
Já no domingo, 28, o tempo segue estável, com condições semelhantes: sol predominante, algumas nuvens ao longo do dia e noite com céu parcialmente encoberto. Não há previsão de chuva, e os termômetros devem permanecer na mesma faixa, com mínima de 16°C e máximas de 26°C, mantendo o padrão de calor moderado.
De forma geral, o fim de semana será favorável para atividades ao ar livre, já que não há expectativa de precipitações. A tendência acompanha o cenário dos próximos dias na cidade, que também não indicam chuvas significativas no curto prazo.
Apesar do tempo firme, a recomendação é manter a hidratação e atenção à exposição prolongada ao sol, principalmente nos períodos mais quentes da tarde.
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