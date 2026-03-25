A campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado, 28, em Franca, com a realização do Dia D promovido pela Secretaria de Saúde. Nove UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender o público prioritário, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos graves, internações e mortes causadas pela doença.

As unidades que participarão do Dia D são: São Sebastião, Aeroporto I, Paraty, Estação, City Petrópolis, Planalto, Paulistano, Guanabara e Ângela Rosa.

Para receber a dose, é necessário comparecer a uma das UBSs com documento de identidade com foto e a carteira de vacinação, que será utilizada para conferência das doses.