A campanha de vacinação contra a gripe começa neste sábado, 28, em Franca, com a realização do Dia D promovido pela Secretaria de Saúde. Nove UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender o público prioritário, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos graves, internações e mortes causadas pela doença.
As unidades que participarão do Dia D são: São Sebastião, Aeroporto I, Paraty, Estação, City Petrópolis, Planalto, Paulistano, Guanabara e Ângela Rosa.
Para receber a dose, é necessário comparecer a uma das UBSs com documento de identidade com foto e a carteira de vacinação, que será utilizada para conferência das doses.
A campanha segue até o dia 30 de maio, com a meta de imunizar ao menos 90% do público-alvo. Durante a semana, a vacina estará disponível nas UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 16h.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, reforçou a importância da imunização. “É muito importante que as pessoas sejam imunizadas, visando a redução de casos graves, internações e mortes”, destacou.
Grupos prioritários
Entre os públicos que devem se vacinar nesta fase, estão:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Idosos com 60 anos ou mais
- Gestantes e puérperas
- Profissionais de saúde
- Professores do ensino básico e superior
- Pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente
- Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo
- Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas
- Trabalhadores dos Correios e portuários
- Pessoas em situação de rua
- População privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas
- Povos indígenas e quilombolas
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.