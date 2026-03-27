O jornalista Fábio Reis, que atua em Miguelópolis e região, sofreu um acidente de trânsito na quinta-feira, 26. Ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Fábio seguia pela via preferencial, a avenida Ariosto Lino de Souza, na saída para Guaíra, quando teve a frente cortada por um veículo que não respeitou a sinalização ao fazer o retorno para acessar um posto de combustíveis.

Com o impacto, o jornalista foi arremessado sobre o teto do carro e caiu do outro lado da via. Apesar da gravidade da cena, ele conseguiu se levantar logo em seguida, enquanto o motorista desceu do veículo.