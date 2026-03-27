A Polícia Militar prendeu, na noite dessa quinta-feira, 26, um homem suspeito de roubar uma sorveteria em Ituverava, cidade localizada a 75 km de Franca. A ação foi realizada por equipes da 3ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
De acordo com a corporação, os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, durante o deslocamento, receberam a informação de que um dos suspeitos teria abandonado uma mochila ao longo da rota de fuga. O objeto foi localizado e, em seu interior, os agentes encontraram uma arma de fogo, munições e uma quantia em dinheiro.
Com base nas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento pela região. Durante as buscas, um indivíduo com características semelhantes às descritas foi avistado e tentou fugir ao perceber a presença da viatura. Ele foi abordado e, posteriormente, reconhecido pela vítima, além de identificado por meio de imagens relacionadas ao crime.
Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante por roubo e encaminhado ao plantão policial. A autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Militar destacou, em nota, a importância da participação da população por meio de denúncias, que contribuem diretamente para o sucesso das ações de combate à criminalidade.
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