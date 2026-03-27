27 de março de 2026
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CAPTURADO

Ladrão de sorveteria é preso com revólver, munições e dinheiro

Por Leonardo de Oliveira | da Região
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/15º Batalhão de Polícia Militar do Interior
Objetos apreendidos com o suspeito pela Polícia Militar
Objetos apreendidos com o suspeito pela Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa quinta-feira, 26, um homem suspeito de roubar uma sorveteria em Ituverava, cidade localizada a 75 km de Franca. A ação foi realizada por equipes da 3ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

De acordo com a corporação, os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, durante o deslocamento, receberam a informação de que um dos suspeitos teria abandonado uma mochila ao longo da rota de fuga. O objeto foi localizado e, em seu interior, os agentes encontraram uma arma de fogo, munições e uma quantia em dinheiro.

Com base nas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento pela região. Durante as buscas, um indivíduo com características semelhantes às descritas foi avistado e tentou fugir ao perceber a presença da viatura. Ele foi abordado e, posteriormente, reconhecido pela vítima, além de identificado por meio de imagens relacionadas ao crime.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante por roubo e encaminhado ao plantão policial. A autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destacou, em nota, a importância da participação da população por meio de denúncias, que contribuem diretamente para o sucesso das ações de combate à criminalidade.

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