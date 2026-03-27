A Polícia Militar prendeu, na noite dessa quinta-feira, 26, um homem suspeito de roubar uma sorveteria em Ituverava, cidade localizada a 75 km de Franca. A ação foi realizada por equipes da 3ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

De acordo com a corporação, os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, durante o deslocamento, receberam a informação de que um dos suspeitos teria abandonado uma mochila ao longo da rota de fuga. O objeto foi localizado e, em seu interior, os agentes encontraram uma arma de fogo, munições e uma quantia em dinheiro.

Com base nas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento pela região. Durante as buscas, um indivíduo com características semelhantes às descritas foi avistado e tentou fugir ao perceber a presença da viatura. Ele foi abordado e, posteriormente, reconhecido pela vítima, além de identificado por meio de imagens relacionadas ao crime.