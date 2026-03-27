Se deslocar por Franca ficou mais simples, seguro e acessível. Com a modernização do transporte coletivo e a gestão da MoV Franca, a cidade vive uma nova fase: mais tecnologia, mais organização e, principalmente, mais inclusão social.
Hoje, milhares de moradores já são beneficiados por gratuidades e descontos tarifários garantidos por lei. E o melhor: o caminho para acessar esses direitos está mais claro, rápido e eficiente.
Gratuidade total para quem mais precisa
A Lei Municipal nº 9.645 assegura isenção de 100% na tarifa para diversos públicos. Na prática, isso significa acesso livre ao transporte coletivo, um avanço fundamental para garantir mobilidade e qualidade de vida.
Têm direito à gratuidade:
- Idosos com 65 anos ou mais;
- Pessoas com deficiência (visual, auditiva, física, intelectual ou múltipla);
- Pacientes em tratamento de câncer, HIV ou hemodiálise;
- Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Aposentados por invalidez com renda de até dois salários mínimos;
- Cidadãos atendidos por programas sociais do município;
- Policiais civis e militares e guardas civis municipais (mediante identificação funcional).
Mais do que um benefício, a gratuidade representa acesso a saúde, educação e oportunidades, algo que impacta diretamente o dia a dia da população.
Descontos que aliviam o orçamento familiar
Além da gratuidade, a legislação também garante descontos importantes para quem depende do transporte no dia a dia:
- Estudantes: 50% de desconto;
- Empregados sindicalizados: 30% de desconto;
- Empregados domésticos: 30% de desconto;
- Servidores públicos municipais: 30% de desconto.
Esses descontos são voltados principalmente para deslocamentos de trabalho e estudo, ajudando a aliviar o orçamento e incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional.
Processo simples e sem burocracia
Com a organização e eficiência da MoV Franca, a emissão dos cartões para gratuidades ou descontos é ágil e descomplicada.
Os interessados devem comparecer a um dos pontos de atendimento:
- Avenida Dr. Willian Azzuz, 480 – Recreio Campo Belo;
- Terminal Central Ayrton Senna – Centro.
Documentação necessária: RG, CPF, comprovante de residência recente e documentos que comprovem o direito ao benefício (laudos médicos, comprovante de matrícula ou vínculo empregatício, conforme cada categoria).
O atendimento é realizado na hora, com agilidade, e o cartão pode ser emitido imediatamente após a aprovação, permitindo que o usuário comece a utilizar o benefício sem burocracia.
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.
Tecnologia que protege seu direito
Um dos grandes diferenciais do novo sistema é o uso de tecnologia inteligente. Os cartões são integrados a um sistema de reconhecimento eletrônico que garante que o benefício seja utilizado corretamente.
Isso traz mais segurança, transparência e eficiência, tanto para o usuário quanto para a gestão do transporte.
Mais que mobilidade: acesso a oportunidades
A transformação do transporte coletivo em Franca vai além dos ônibus. Trata-se de um novo modelo de gestão, que une tecnologia, organização e compromisso social.
Nesse cenário, a MoV Franca se consolida como peça-chave, garantindo que os benefícios cheguem a quem realmente precisa e que o sistema funcione com qualidade e transparência.
Se você tem direito a gratuidade ou desconto, procure um dos pontos de atendimento. O acesso ao transporte é também acesso a oportunidades, e agora está mais fácil do que nunca.
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