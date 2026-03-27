Se deslocar por Franca ficou mais simples, seguro e acessível. Com a modernização do transporte coletivo e a gestão da MoV Franca, a cidade vive uma nova fase: mais tecnologia, mais organização e, principalmente, mais inclusão social.

Hoje, milhares de moradores já são beneficiados por gratuidades e descontos tarifários garantidos por lei. E o melhor: o caminho para acessar esses direitos está mais claro, rápido e eficiente.

Gratuidade total para quem mais precisa

A Lei Municipal nº 9.645 assegura isenção de 100% na tarifa para diversos públicos. Na prática, isso significa acesso livre ao transporte coletivo, um avanço fundamental para garantir mobilidade e qualidade de vida.

Têm direito à gratuidade:

Idosos com 65 anos ou mais;

Pessoas com deficiência (visual, auditiva, física, intelectual ou múltipla);

Pacientes em tratamento de câncer, HIV ou hemodiálise;

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

Aposentados por invalidez com renda de até dois salários mínimos;

Cidadãos atendidos por programas sociais do município;

Policiais civis e militares e guardas civis municipais (mediante identificação funcional).

Mais do que um benefício, a gratuidade representa acesso a saúde, educação e oportunidades, algo que impacta diretamente o dia a dia da população.

Descontos que aliviam o orçamento familiar

Além da gratuidade, a legislação também garante descontos importantes para quem depende do transporte no dia a dia:

Estudantes: 50% de desconto;

Empregados sindicalizados: 30% de desconto;

Empregados domésticos: 30% de desconto;

Servidores públicos municipais: 30% de desconto.

Esses descontos são voltados principalmente para deslocamentos de trabalho e estudo, ajudando a aliviar o orçamento e incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional.

Processo simples e sem burocracia

Com a organização e eficiência da MoV Franca, a emissão dos cartões para gratuidades ou descontos é ágil e descomplicada.

Os interessados devem comparecer a um dos pontos de atendimento:

Avenida Dr. Willian Azzuz, 480 – Recreio Campo Belo;

Terminal Central Ayrton Senna – Centro.

Documentação necessária: RG, CPF, comprovante de residência recente e documentos que comprovem o direito ao benefício (laudos médicos, comprovante de matrícula ou vínculo empregatício, conforme cada categoria).

O atendimento é realizado na hora, com agilidade, e o cartão pode ser emitido imediatamente após a aprovação, permitindo que o usuário comece a utilizar o benefício sem burocracia.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.

Tecnologia que protege seu direito

Um dos grandes diferenciais do novo sistema é o uso de tecnologia inteligente. Os cartões são integrados a um sistema de reconhecimento eletrônico que garante que o benefício seja utilizado corretamente.

Isso traz mais segurança, transparência e eficiência, tanto para o usuário quanto para a gestão do transporte.

Mais que mobilidade: acesso a oportunidades

A transformação do transporte coletivo em Franca vai além dos ônibus. Trata-se de um novo modelo de gestão, que une tecnologia, organização e compromisso social.

Nesse cenário, a MoV Franca se consolida como peça-chave, garantindo que os benefícios cheguem a quem realmente precisa e que o sistema funcione com qualidade e transparência.

Se você tem direito a gratuidade ou desconto, procure um dos pontos de atendimento. O acesso ao transporte é também acesso a oportunidades, e agora está mais fácil do que nunca.