27 de março de 2026
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Caminhada Rural percorre trilha da Serrinha em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
A concentração está marcada para as 7h, na praça do Jardim Samello V, no bairro Santa Mônica
A concentração está marcada para as 7h, na praça do Jardim Samello V, no bairro Santa Mônica

Uma nova edição da Caminhada Rural será realizada neste domingo, 29, em Franca, com percurso de aproximadamente 9 quilômetros pela Trilha da Serrinha. A atividade é aberta ao público e não exige inscrição prévia.

A concentração está marcada para as 7h, na praça do Jardim Samello V, no bairro Santa Mônica, com saída prevista para as 7h15. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

O trajeto é considerado de nível intermediário e começa pela rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). O percurso segue até a região das chácaras do Centro Médico e depois avança pela trilha.

A orientação é que os participantes utilizem roupas leves e calçados adequados, além de itens como boné ou chapéu, protetor solar e água para hidratação durante o percurso.

O ponto de encontro fica na rua Marcos Eurípedes Gomes, número 4.592, no Jardim Samello V.

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