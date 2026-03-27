Uma nova edição da Caminhada Rural será realizada neste domingo, 29, em Franca, com percurso de aproximadamente 9 quilômetros pela Trilha da Serrinha. A atividade é aberta ao público e não exige inscrição prévia.

A concentração está marcada para as 7h, na praça do Jardim Samello V, no bairro Santa Mônica, com saída prevista para as 7h15. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

O trajeto é considerado de nível intermediário e começa pela rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). O percurso segue até a região das chácaras do Centro Médico e depois avança pela trilha.