Uma nova edição da Caminhada Rural será realizada neste domingo, 29, em Franca, com percurso de aproximadamente 9 quilômetros pela Trilha da Serrinha. A atividade é aberta ao público e não exige inscrição prévia.
A concentração está marcada para as 7h, na praça do Jardim Samello V, no bairro Santa Mônica, com saída prevista para as 7h15. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.
O trajeto é considerado de nível intermediário e começa pela rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). O percurso segue até a região das chácaras do Centro Médico e depois avança pela trilha.
A orientação é que os participantes utilizem roupas leves e calçados adequados, além de itens como boné ou chapéu, protetor solar e água para hidratação durante o percurso.
O ponto de encontro fica na rua Marcos Eurípedes Gomes, número 4.592, no Jardim Samello V.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.