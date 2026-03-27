A obra da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Palma, na região Leste de Franca, atingiu um novo estágio com a finalização da cobertura do prédio. Com a estrutura metálica montada e as telhas já instaladas, o canteiro de obras passa agora a concentrar esforços nas etapas internas.

Orçada em aproximadamente R$ 1,9 milhão, a unidade está com a alvenaria praticamente pronta. As equipes atuam na instalação das redes elétrica e hidráulica e iniciam a preparação dos espaços para receber o piso, fase que depende da conclusão da base.

Do lado de fora, os trabalhos seguem com a execução das muretas que vão sustentar os gradis de fechamento do espaço.