A obra da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Palma, na região Leste de Franca, atingiu um novo estágio com a finalização da cobertura do prédio. Com a estrutura metálica montada e as telhas já instaladas, o canteiro de obras passa agora a concentrar esforços nas etapas internas.
Orçada em aproximadamente R$ 1,9 milhão, a unidade está com a alvenaria praticamente pronta. As equipes atuam na instalação das redes elétrica e hidráulica e iniciam a preparação dos espaços para receber o piso, fase que depende da conclusão da base.
Do lado de fora, os trabalhos seguem com a execução das muretas que vão sustentar os gradis de fechamento do espaço.
Localizada em área institucional entre as ruas Geraldo Borges de Freitas e Romualdo Magalhães Pirro, a UBS foi planejada para reforçar a estrutura de atendimento na região, atendendo moradores do Jardim Palma e de bairros vizinhos, como Jardins Éden, Riviera, Paulistano, Panorama, São Francisco e Santa Mônica.
A unidade integra um conjunto de três UBS iniciadas no município no último ano — as outras estão em construção no Parque das Esmeraldas e na Vila Santa Terezinha.
O investimento conta com recursos de emenda parlamentar, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
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